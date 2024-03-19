Уникальная операция: украинка посмертно стала донором органов для четырех людей (фото)

По словам заведующего отделением больницы в Хмельницкой области Валерия Сивоконюка, у пациентки констатировали смерть мозга и врачи не смогли ей больше помочь. Родственники подписали согласие на донорство органов.

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Умершая в Хмельницкой области женщина смогла спасти жизни сразу четырем людям при помощи своих органов. Об этом "Укринформу" рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Шепетовской многопрофильной больницы Валерий Сивоконюк.

По его словам, врачи констатировали смерть мозга у одной из пациенток, однако на этом ее история не закончилась. С согласия родственников погибшая стала донором сразу для четырех молодых людей.

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Заведующий отделением поделился, что местная жительница упала с велосипеда и получила черепно-мозговую травму. Врачи сразу же занялись ее лечением, прооперировали и до последнего боролись за жизнь, однако травма нанесла непоправимый ущерб мозгу и медики уже были бессильны.

В Хмельницкой области умершая женщина стала донором сразу для 4 людей Фото: Facebook

"У пациентки констатировали смерть мозга. Но сердце, обе почки и печень были живы. А это — шанс на спасение еще четырех жизней. Огромная благодарность родственникам этой женщины, что дали разрешение на изъятие органов", — рассказал журналисту Валерий Сивоконюк.

Изъятием органов, продолжил заведующий отделением в одной из больниц Хмельницкой области, занималась целая бригада специалистов из Киева и Львова. Также участвовали местные хирург Дмитрий Шатравин и трансплант-координаторы Роман Романюк и Оксана Левчук.

В Хмельницкой области умершая женщина стала донором сразу для 4 людей Фото: Facebook

Подобная операция в Шепетовском районе проводилась впервые. Почки и печень забрали для пересадки медики из Львова, а вот сердце уехало спасать жизнь пациенту в Киеве.

Директор Института сердца МОЗ Борис Тодуров назвал этот случай уникальным, ведь впервые донорское сердце проделало путь более 300 километров.

"Мы использовали новую стэнфордскую методику хранения донорского сердца. И, как видим, достаточно удачно", — написал Борис Тодуров на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 17 января сообщалось, что киевские хирурги провели сложную операцию на сердце военного. Боец ВСУ получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки и не мог сделать полноценный вдох. Он обратился к столичным хирургам с жалобами на значительную одышку и боли в области сердца.