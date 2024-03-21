Отвечал за обеспечение ВСУ: бывший топ-чиновник обогатился на 58 млн с начала вторжения РФ

По версии следствия, бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения в Командовании Сил логистики ВСУ за период 2022-2023 годов приобрел 53 земельных участка, авто, квартиру в столице и другое недвижимое имущество.

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали бывшего высокопоставленный чиновник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который незаконно обогатился на почти 58 миллионов гривен. Об этом 21 марта сообщили в пресс-центре ГБР.

По данным следствия бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения в Командовании Сил логистики ВСУ за период 2022-2023 годов приобрел имущество на сумму почти 58 миллионов гривен. Среди активов, которые он необоснованно приобрел, — автомобиль, квартира в столице, 53 земельных участка на территории страны и другое недвижимое имущество.

Фото: ГБР

Более того, как утверждает ГБР, подконтрольные чиновнику предприятия также приобрели склад площадью 2000 квадратных метров и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Фото: ГБР

Подозреваемый уже задержан по обвинению в незаконном обогащении, в соответствии со статьей 368-5 УК Украины. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, в Украине будут судить бывшего военкома из Закарпатья, который заставлял солдат строить ему имение. По данным ГБР, на стройке постоянно работали пятеро военнослужащих. Еще один солдат, договорившись с начальником, вместо службы занимался бизнесом.

Ранее сообщалось, что одного из руководителей областного ТЦК и СП в Ровненской области подозревают незаконном обогащении на сумму более 46 миллионов гривен. Это произошло после того, как он попал в скандал с избиением подчиненного.