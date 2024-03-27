Украина импортирует электричество из 5 стран, в Харьковской и Одесской областях действуют графики отключений

Только два региона получают электроэнергию почасово, сообщили в "Укрэнерго". В остальных населенных пунктах ограничений нет, но энергетики просят экономно пользоваться электроприборами.

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В Харьковской и Одесской областях действуют графики почасовых отключений электроэнергии. К предыдущим ограничениям не планируют возвращаться в Хмельницкой области и Кривом Роге. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется, но запланирован импорт электроэнергии из пяти стран. Об оперативной ситуации по состоянию на среду, 27 марта, проинформировала пресс-служба "Укрэнерго".

Оператор сообщил, что во всех пострадавших от российских обстрелов городах полностью запитали критическую инфраструктуру, а также частично восстановили работу электротранспорта.

Кроме того, есть возможность подавать электроэнергию сетями облэнерго для всех потребителей, которые остались без света в результате ракетных и дроновых атак ВС РФ на энергообъекты.

"Но на подстанциях "Укрэнерго", которые передают электроэнергию от электростанций к сетям облэнерго, повреждено тяжелое высокотехнологичное оборудование, замена которого требует времени. Поэтому высоковольтные сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей", пояснили в "Укрэнерго".

Именно по этим причинам домохозяйства в Харьковской и Одесской областях получают электроэнергию поочередно. В остальных городах ограничений нет, но при росте потребления "Укрэнерго" будет вынужден применить ограничения. Поэтому энергетики просят экономно пользоваться электроприборами.

Утром и в течение суток Украина импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

В компании добавили, что во вторник, 27 марта, специалисты облэнерго восстановили возможность подачи электроэнергии для 1 938 потребителей. На утро 28 марта без света были 393 населенных пункта. Также из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, 26 марта председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для восстановления стабильного электроснабжения в Харькове может понадобиться до двух недель.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что массированная атака российских оккупационных сил на объекты энергетики 22 марта нанесла серьезный ущерб не только объектам генерации, но и сетевым узлам "Укрэнерго" и трансформаторам.