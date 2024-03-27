В Херсоне значительно сократят комендантский час, — ОВА

Начиная с 1 апреля комендантский час в Херсоне будет действовать с 21:00 до 05:00.

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Со следующего понедельника, 1 апреля, комендантский час в Херсоне будет длиться с 21:00 до 05:00 ежедневно. Соответствующий приказ уже подписал и сообщил об этом председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"В Херсонской городской территориальной общине будет сокращена продолжительность комендантского часа... Обращаюсь к жителям общины и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком", — написал Мрочко.

Он также напомнил, что если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов. Кроме того, правоохранители имеют право установить причину нарушения комендантского часа.

Ранее комендантский час в Херсоне длился с 20:00 до 06:00.

Напомним, 27 марта Служба безопасности Украины задержала в Херсоне местного жителя, который в период оккупации города охранял российский застенок, а после возвращения в Херсон украинских войск и деоккупации города сжег документы, подтверждающие его сотрудничество с россиянами. Мужчина планировал сбежать из Украины, как только ему бы исполнилось 60 лет.

Это не первое задержание бывших охранников российских застенков в Херсоне. 25 марта Служба безопасности Украины задержала еще двух коллаборационистов, которые во время оккупации Херсона охраняли местный застенок, в котором россияне удерживали украинских активистов и издевались над местными жителями с патриотической позицией.