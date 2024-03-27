У Херсоні значно скоротять комендантську годину, — ОВА

Починаючи з 1 квітня комендантська година у Херсоні діятиме з 21:00 до 05:00.

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З наступного понеділка, 1 квітня, комендантська година у Херсоні триватиме з 21:00 до 05:00 щодня. Відповідний наказ вже підписав та повідомив про це голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"В Херсонській міській територіальній громаді буде скорочена тривалість комендантської години… Звертаюся до жителів громади та нагадую, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки", — написав Мрочко.

Він також нагадав, що якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, комендантський патруль має право затримати її та перевірити наявність документів. Крім того, правоохоронці мають право встановити причину порушення комендантської години.

Раніше комендантська година у Херсоні тривала з 20:00 до 06:00.

Нагадаємо, 27 березня Служба безпеки України затримала у Херсоні місцевого мешканця, який у період окупації міста охороняв російську катівню, а після повернення до Херсону українських військ та деокупації міста спалив документи, які підтверджували його співпрацю з росіянами. Чоловік планував втекти з України, як тільки йому б виповнилось 60 років.

Це не перше затримання колишніх охоронців російських катівень у Херсоні. 25 березня Служба безпеки України затримала ще двох колаборантів, які під час окупації Херсону охороняли місцеву катівню, в якій росіяни утримували українських активістів та знущались з місцевих мешканців з патріотичною позицією.