Пострадал подъезд с 36 квартирами: Вилкул назвал последствия взрыва газа в Кривом Роге (видео)

Из местного бюджета выделили по 40 тысяч гривен выплат на квартиру первоочередной помощи.

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В результате взрыва газа в многоэтажном доме сильно пострадал один подъезд, в котором 36 квартир. Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул в Facebook сообщил подробности.

Он рассказал, что специалисты работают на месте происшествия. Обследование специализированной организацией продлится две недели. В квартиры жильцы вернуться до этого момента не могут.

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Власти приняли решение о выплате первоочередной помощи из местного бюджета по 40 тысяч на квартиру. Те, кто нуждаются в расселении, могут обратиться в штаб в 128-й школе.

Вилкул добавил, что с 13:00 в палатке штаба на углу дома выдавали, кому нужно, горячие обеды. Организован доступ в квартиры за вещами и документами. Поквартирно, в касках, с учетом мер безопасности, в сопровождении работников ГСЧС.

Свет, вода, газ в соседних подъездах восстановлены. Причины взрыва такой мощности не установлены.

Взрыв газа в Кривом Роге

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв в многоэтажке. Произошло частичное разрушение конструкций многоэтажного дома. Работникам ГСЧС удалось спасти четыре человека.

Спасатели установили, что в одной из квартир произошел взрыв бытового газа и возник пожар на площади 120 кв. м., который чрезвычайники ликвидировали. Также произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с 3 по 5 этажи.

Напомним, 11 апреля российские войска нанесли удары по газовым хранилищам Украины. Во Львовской ОВА подтвердили, что российские войска атаковали объект газораспределительной инфраструктуры, расположенный в Стрыйском районе. Также захватчики пытались ударить по электроподстанции в Червоноградском районе.