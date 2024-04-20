Заработать больше: сколько украинцев нелегально работали в Польше в 2023 году, — EWL

Проверки Национальной инспекции труда установили, что каждый четвертый украинский нелегал работал на стройках. При этом в течение года от украинцев поступило 2,6 тыс. жалоб, которые в основном касались невыплаты зарплат.

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До 5 тысяч украинских беженцев в 2023 году работали в Польше нелегально. Как говорится в отчете Миграционной платформы EWL, за два года этот показатель вырос — если в 2022 году в Польше нелегально работали 3948 граждан Украины, то в 2023 — это 4747 украинцев.

Сообщается, что в 2023 году Национальная инспекция труда (PIP) провела 9,1 тыс. проверок легальности трудоустройства иностранцев, среди которых 29,6 тыс. были граждане Украины. Инспекторы выяснили, что почти шестая часть украинских беженцев получили нелегальное трудоустройство, и соответственно не платит налоги.

Что касается сфер в которых были задействованы нелегалы, то оказалось, что каждый четвертый украинский нелегал работал на стройках. Также многие граждане Украины выполняли работу незаконно в сфере административных услуг, через агентства временной занятости, в промышленной переработке и в области размещения и питания.

В ходе проверок также было установлено, чаще всего у граждан не было необходимого разрешения на трудоустройство, а также не были заключены трудовые и гражданско-правовые договоры.

Кроме того в 2023 году от украинцев поступило 2,6 тыс. жалоб, которые в основном касались невыплаты зарплаты или почасовой ставки.

"Из-за желания заработать больше, люди соглашаются работать без трудового договора. Это одна из самых распространенных схем нелегального трудоустройства. В результате недобросовестный работодатель может задерживать зарплату, платить не все или вообще не заплатить", — пояснили в EWL.

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Эксперты добавили, что такие трудовые отношения не могут обеспечить гарантий в плане выплаты заработанных денег, более того, они будут иметь правовые последствия для украинцев, — штрафы, проблемы с видом на жительство или даже депортация. И напротив, легальное трудоустройство более выгодное в этом отношении, тем более что для украинцев сейчас упрощен доступ к рынку труда в Польше.

Поэтому эксперты рекомендуют оформить статус временной защиты и обязательно заключить трудовой договор перед тем, как начать работу с проверенным работодателем.

Напомним, украинские беженцы получат право находиться на территории Польши до 30 сентября 2025 года. При этом будет отменена так называемая программа "40+", согласно которой оплачивалось их проживание у поляков.