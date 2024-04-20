Заробити більше: скільки українців нелегально працювали в Польщі у 2023 році, — EWL

Перевірки Національної інспекції праці встановили, що кожен четвертий український нелегал працював на будівництвах. Водночас протягом року від українців надійшло 2,6 тис. скарг, які здебільшого стосувалися невиплати зарплат.

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До 5 тисяч українських біженців у 2023 році працювали в Польщі нелегально. Як ідеться у звіті Міграційної платформи EWL, за два роки цей показник зріс — якщо 2022 року в Польщі нелегально працювали 3948 громадян України, то 2023-го — це 4747 українців.

Повідомляється, що 2023 року Національна інспекція праці (PIP) провела 9,1 тис. перевірок легальності працевлаштування іноземців, серед яких 29,6 тис. були громадяни України. Інспектори з'ясували, що майже шоста частина українських біженців отримали нелегальне працевлаштування, і відповідно не сплачують податки.

Що стосується сфер, у яких були залучені нелегали, то виявилося, що кожен четвертий український нелегал працював на будівництвах. Також багато громадян України виконували роботу незаконно у сфері адміністративних послуг, через агенції тимчасової зайнятості, у промисловій переробці та у сфері розміщення і харчування.

Під час перевірок також було встановлено, найчастіше у громадян не було необхідного дозволу на працевлаштування, а також не було укладено трудові та цивільноправові договори.

Крім того, 2023 року від українців надійшло 2,6 тис. скарг, які здебільшого стосувалися невиплати зарплати або погодинної ставки.

"Через бажання заробити більше, люди погоджуються працювати без трудового договору. Це одна з найпоширеніших схем нелегального працевлаштування. У результаті недобросовісний роботодавець може затримувати зарплату, платити не все або взагалі не заплатити", — пояснили в EWL.

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Експерти додали, що такі трудові відносини не можуть забезпечити гарантій у плані виплати зароблених грошей, ба більше, вони матимуть правові наслідки для українців, — штрафи, проблеми з посвідкою на проживання або навіть депортація. І навпаки, легальне працевлаштування більш вигідне в цьому плані, тим паче, що для українців наразі спрощено доступ до ринку праці в Польщі.

Тому експерти рекомендують оформити статус тимчасового захисту та обов'язково укласти трудовий договір перед тим, як почати роботу з перевіреним роботодавцем.

Нагадаємо, українські біженці отримають право перебувати на території Польщі до 30 вересня 2025 року. Водночас буде скасовано так звану програму "40+", згідно з якою оплачувалося їхнє проживання у поляків.