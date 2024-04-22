На Киевщине под бусом с пассажирами провалилась дорога: есть жертвы (фото)

В микроавтобусе находились 9 пассажиров и водитель. Они ехали на работу в село Песковка по автодороге "Иванков-Радомышль".

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В Киевской области произошло чрезвычайное происшествие с участием микроавтобуса с пассажирами. Он провалился в пропасть на дороге. Об этом сообщает ГСЧС Киевской области.

Трагический случай произошел на автодороге "Иванков-Радомышль" на территории Иванковской общины вблизи села Олива. Микроавтобус вез людей на работу в село Песковка. По дороге он провалился в пропасть. В салоне находились 9 пассажиров.

В результате падения погибли 2 человека, еще семеро находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли спасатели и медики экстренной медицинской помощи. Спасатели деблокировали людей из искореженного автобуса.

Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

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