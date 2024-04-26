Лидер большинства в Сенате Чак Шумер стал почетным гражданином Чорткова

В горсовете уточнили, что звание присвоили в знак благодарности Шумеру за его усилия по предоставлению Украине нового пакета военной помощи от США.

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Лидер демократического большинства в Сенате Соединенных Штатов Америки Чак Шумер стал почетным гражданином города Чортков Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба Чертковского городского совета.

"На заседании очередной сессии Чертковского городского совета депутаты приняли решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Чорткова" американскому политику, демократу, старшему сенатору США от штата Нью-Йорк, лидеру большинства в Сенате, у которого есть чертковские корни — Чарльзу Эллису "Чаку" Шумеру", — говорится в сообщении.

В горсовете уточнили, что звание присвоили в знак благодарности Шумеру за его личные усилия по предоставлению Украине очередного пакета военной помощи от США.

Что известно об украинских корнях Чака Шумера

Дедушка Чака Шумера Яков является выходцем из Чорткова, который в те времена входил в состав Австро-Венгерской империи. В отличие от остальной семьи Шумер-старший эмигрировал из Украины в США. Вся его семья, которая осталась на родине, погибла во время Холокоста.

Чак Шумер, приезжая в Киев, рассказывал, что нацисты, оккупировав Чортков, пришли к дому, в котором жила семья Шумеров, и потребовали, чтобы во двор вышли все члены большой семьи — 35 человек, от старика 80 лет до младенца нескольких месяцев от роду. Нацисты требовали, чтобы все пошли с ними, но прабабушка Чака сказала, что они не сдвинутся с места. Их всех расстреляли прямо на крыльце дома.

"Вот что бывает, когда пытаешься заигрывать с диктаторами", — резюмировал Шумер.

Напомним, 26 апреля государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином поставил Китаю ультиматум: либо КНР сама решает проблемы, которые касаются поддержки РФ со стороны китайцев, либо это сделают Соединенные штаты.

24 апреля Сенат США (верхняя палата Конгресса) проголосовал за предоставление Украине пакета помощи в размере 61 миллиарда доллара.