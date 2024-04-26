Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер став почесним громадянином Чорткова

У міськраді уточнили, що звання присвоїли на знак подяки Шумеру за його зусилля щодо надання Україні нового пакету військової допомоги від США.

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Лідер демократичної більшості у Сенаті Сполучених Штатів Америки Чак Шумер став почесним громадянином міста Чортків Тернопільської області. Про це повідомила пресслужба Чортківської міської ради.

"На засіданні чергової сесії Чортківської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Чорткова" американському політику, демократу, старшому сенатору США від штату Нью-Йорк, лідеру більшості в Сенаті, у якого є чортківське коріння — Чарльзу Еллісу "Чаку" Шумеру", — йдеться у повідомленні.

У міськраді уточнили, що звання присвоїли на знак подяки Шумеру за його особисті зусилля щодо надання Україні чергового пакету військової допомоги від США.

Що відомо про українське коріння Чака Шумера

Дідусь Чака Шумера Яків є вихідцем із Чорткова, який у ті часи входив до складу Австро-Угорської імперії. На відміну від решти родини Шумер-старший емігрував з України до США. Вся його сім'я, яка залишилася на батьківщині, загинула під час Голокосту.

Чак Шумер, приїжджаючи до Києва, розповідав, що нацисти, окупувавши Чортків, прийшли до будинку, в якому жила родина Шумерів, і зажадали, щоб у двір вийшли всі члени великої родини — 35 осіб, від старого 80 років до немовляти кількох місяців від народження. Нацисти вимагали, щоб усі пішли з ними, але прабабуся Чака сказала, що вони не зрушать з місця. Їх усіх розстріляли просто на ґанку будинку.

"Ось що буває, коли намагаєшся загравати з диктаторами", — резюмував Шумер.

Нагадаємо, 26 квітня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном поставив Китаю ультиматум: або КНР сама вирішує проблеми, які стосуються підтримки РФ з боку китайців, або це зроблять Сполучені штати.

24 квітня Сенат США (верхня палата Конгресу) проголосував за надання Україні пакета допомоги в розмірі 61 мільярда долара.