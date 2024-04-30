Ни дождей, ни сахарской пыли: синоптик дала прогноз погоды на последний день апреля (карта)

По словам Натальи Диденко, 30 апреля в большинстве украинских регионов будет преобладать сухая и солнечная погода, однако на юге и востоке ожидаются сильные порывы ветра. Дожди вернутся ближе к Пасхе.

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Началась неделя перед Пасхой и в ближайшие дни погоду в Украине будет определять антициклон, который принесет в большинство регионов сухую и солнечную погоду. Синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, какой будет погода 30 апреля.

По ее словам, на этой неделе погода в стране порадует, ведь антициклон не даст шансов ни дождям, ни песку из Сахары, который фиксировался в некоторых регионах накануне. Жителей Украины ожидает практически все дни сухая и солнечная погода.

"Нам, синоптикам, остается, как и вам — нюхать сирень, перебирать прошлогодний теплый гардероб, потому что с такой погодой, не знаешь, что одевать, переходить на зеленые салаты, вымачивать нитратные редиску и огурцы в подсоленной воде, наносить защитный крем на солнечные щеки, мерзнуть в квартирах и греться на улице", — написала Наталья Диденко.

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30 апреля в большинстве регионов страны ожидается средняя температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. На Закарпатье и вовсе столбики термометров покажут +26 градусов.

А вот на побережье морей будет немного прохладнее — от 18 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается с северо-востока, а вот в восточных и южных областях могут быть сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Киеве вторник будет сухим и солнечным, а температура воздуха составит +22 градуса. Такая погода в столице, и других регионах, продержится вплоть до Пасхи, после чего все же накроет осадками в виде дождей.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в последний день апреля Фото: facebook / Наталья Диденко

Напомним, 25 апреля сообщалось, что синоптик рассказала, чего ждать от погоды этим летом. В течение летнего сезона на погоду в Украине будут влиять атлантические воздушные массы, которые будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину.