Ні дощів, ні сахарського пилу: синоптикиня дала прогноз погоди на останній день квітня (карта)

За словами Наталії Діденко, 30 квітня в більшості українських регіонів переважатиме суха й сонячна погода, проте на півдні та сході очікуються сильні пориви вітру. Дощі повернуться ближче до Великодня.

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Розпочався тиждень перед Великоднем і найближчими днями погоду в Україні визначатиме антициклон, який принесе в більшість регіонів суху і сонячну погоду. Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповіла, якою буде погода 30 квітня.

За її словами, цього тижня погода в країні потішить, адже антициклон не дасть шансів ні дощам, ні піску із Сахари, який фіксувався в деяких регіонах напередодні. На жителів України очікує практично всі дні суха й сонячна погода.

"Нам, синоптикам, залишається, як і вам — нюхати бузок, перебирати минулорічний теплий гардероб, бо з такою погодою, не знаєш, що одягати, переходити на зелені салати, вимочувати нітратні редиску й огірки в підсоленій воді, наносити захисний крем на сонячні щоки, мерзнути в квартирах та грітися на вулиці", — написала Наталка Діденко.

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30 квітня в більшості регіонів країни очікується середня температура повітря від 20 до 24 градусів тепла. На Закарпатті й зовсім стовпчики термометрів покажуть +26 градусів.

А ось на узбережжі морів буде трохи прохолодніше — від 18 до 21 градуса тепла. Вітер очікується з північного сходу, а ось у східних і південних областях можуть бути сильні пориви вітру, які сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

У Києві вівторок буде сухим і сонячним, а температура повітря становитиме +22 градуси. Така погода в столиці, та інших регіонах, протримається аж до Великодня, після чого все ж накриє опадами у вигляді дощів.

Синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні в останній день квітня Фото: facebook / Наталья Диденко

Нагадаємо, 25 квітня повідомлялося, що синоптик розповіла, чого чекати від погоди цього літа. Протягом літнього сезону на погоду в Україні впливатимуть атлантичні повітряні маси, які приноситимуть помірну вологу та тепло в Україну.