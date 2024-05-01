"Можем материться": в "Укрпочте" объяснили бранное сообщение в Х о продаже авто

Худшая реакция — это спрятаться и начать извиняться, поэтому забирать свои слова обратно не собираются, говорит директор по маркетингу компании.

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В госпредприятии "Укрпочта" объяснили свой пост-ответ в Х на критику относительно продажи компанией старых авто. В компании говорят, что бранный ответ был ситуативным маркетингом. Об этом в комментарии "Бабелю" сказал ветеран и директор по маркетингу "Укрпочты" Максим Колесников.

По его словам, "Укрпочта" готова извиниться в случае "факапов", но это — не тот случай.

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"Мы не "вялая рыба", которая должна принимать каждый раз что угодно. У нас есть позиция: там где мы правы — мы правы. В Twitter (Х) люди матерятся и это там абсолютная норма. Но люди почему-то привыкли, что они могут материться в чей-то адрес, и эти люди должны это "хавать". Мы, кстати, ни на кого сами не ругались, просто сказали, что мы не такие [...]. Мы можем материться в формате "мы не йоб**ти". Я не понимаю, почему людей это так цепляет? Они хотели, чтобы мы сказали: "Да, мы йоб**ти". Извините, такого не будет, когда мы правы", — сказал Колесников.

Он добавил, что считает, что худшая реакция — это спрятаться и начать извиняться, а воспринимать на себя чьи-то публичные оскорбления "Укрпочта" не обязана.

"Мы юридически, с точки зрения продажи этого авто, абсолютно правы. У любого человека, компании должно быть определенное достоинство. Она может ответить жестко — это нормально", — добавил Колесников.

Что предшествовало скандалу

30 апреля гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский объявил, что компания выставила на продажу на Prozorro 531 авто, которым уже более 30 лет. В соцсетях, особенно в Х (Twitter), пользователи возмутились, что компания продает автомобили, а не может их передать на ВСУ. В "Укрпочте" ответили на упреки.

Напомним, что 28 марта телеграмм-канал Пенсионного фонда Украины среди ночи внезапно озадачил подписчиков "взрослой" фотографией. В ленте опубликовали фото женских ягодиц в трусиках. Фотографию админ телеграмм-канала впоследствии удалил, но пробыла она длительное время, а тем временем украинцы успели ее полайкать и прокомментировать.