"Можемо матюкатися": в "Укрпошті" пояснили лайливий допис в Х про продаж авто

Найгірша реакція — це сховатись і почати вибачатися, тому забирати свої слова назад не збираються, каже директор з маркетингу компанії.

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У держпідприємстві "Укрпошта" пояснили свій пост-відповідь в Х на критику щодо продажу компанією старих авто. В компанії кажуть, що лайлива відповідь була ситуативним маркетингом. Про це в коментарі "Бабелю" сказав ветеран і директор з маркетингу "Укрпошти" Максим Колесніков.

За його словами, "Укрпошта" готова перепросити у разі "факапів", але це — не той випадок.

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"Ми не "вʼяла риба", яка має приймати кожен раз будь-що. У нас є позиція: там де ми праві — ми праві. В Twitter (Х) люди матюкаються і це там абсолютна норма. Але люди чомусь звикли, що вони можуть матюкатися на чиюсь адресу, і ці люди мають це "хавать". Ми, до речі, ні на кого самі не лаялись, просто сказали, що ми не такі […]. Ми можемо матюкатись в форматі "ми не йоб**ті". Я не розумію, чому людей це так чіпляє? Вони хотіли, щоб ми сказали: "Так, ми йоб**ті". Вибачте, такого не буде, коли ми праві", — сказав Колесніков.

Він додав, що вважає, що найгірша реакція — це сховатись і почати вибачатися, а сприймати на себе чиїсь публічні образи "Укрпошта" не зобовʼязана.

"Ми юридично, з точки зору продажу цього авто, абсолютно праві. У будь-якої людини, компанії має бути певна гідність. Вона може відповісти жорстко — це нормально", — додав Колесніков.

Що передувало скандалу

30 квітня гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський оголосив, що компанія виставила на продаж на Prozorro 531 авто, яким уже понад 30 років. У соцмережах, особливо в Х (Twitter), користувачі обурилися, що компанія продає автомобілі, а не може їх передати на ЗСУ. В "Укрпошті" відповіли на закиди.

Нагадаємо, що 28 березня телеграм-канал Пенсійного фонду України серед ночі раптово спантеличив підписників "дорослою" світлиною. В стрічці опублікували фото жіночих сідниць в трусиках. Світлину адмін телеграм-каналу згодом видалив, але пробула вона тривалий час, а тим часом українці встигли її полайкати і прокоментувати.