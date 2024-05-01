19-летняя украинка "умышленно не кормила" собственную дочь: что известно о смерти младенца

По данным прокуратуры, здоровье ребенка не волновало молодую мать, и за медицинской помощью она не обращалась. В СМИ передавали, что родители полуторамесячной Полины побывали в больнице только на первом осмотре после рождения.

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19-летнюю жительницу города Луцк подозревают в том, что она заморила собственного ребенка голодом. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Волынской областной прокуратуры.

"Из-за умышленных действий матери младенец не прожил и двух месяцев", — подчеркнули в ведомстве.

19-летняя украинка получила подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия. По данным следствия, после рождения дочери в январе 2024 года она "умышленно систематически ее не кормила". Кроме того, мать не интересовалась здоровьем младенца и не обратилась за помощью к медикам.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что малыш умер из-за недостаточного питания. Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

В местном СМИ передавали, что полуторамесячная Полина умерла 14 марта. На место выезжала "скорая", но спасти жизнь ребенка медикам не удалось. С девочкой попрощались в селе Самары.

Сообщалось, что родители ребенка — очень молодые, младенец умер накануне 19-летия матери. В Луцке пара арендовала жилье.

В детской больнице, где ребенок стоял на учете, рассказали, что родился он здоровым и был на грудном вскармливании. Во время первого осмотра, когда Полине было несколько недель, медики определили, что она набирает вес по всем нормам. На следующий осмотр молодые родители уже не пришли.

Напомним, в Тернополе мужчина дождался закрытия пиццерии в туалете, чтобы обокрасть ее. Злоумышленнику удалось украсть 9 тысяч гривен, но вскоре его идентифицировали.

Украинцы стали свидетелями необычного космического явления. Ночью на 1 мая в нескольких регионах увидели яркую вспышку в небе — вероятно, от метеора.