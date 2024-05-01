19-річна українка "умисно не годувала" власну доньку: що відомо про смерть немовляти

За даними прокуратури, здоров’я дитини не хвилювало молоду матір, і по медичну допомогу вона не зверталася. У ЗМІ передавали, що батьки півторамісячної Поліни побували в лікарні лише на першому огляді після народження.

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19-річну мешканку міста Луцьк підозрюють у тому, що вона заморила власну дитину голодом. Про це 30 квітня повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

"Через умисні дії матері немовля не прожило й двох місяців", — підкреслили у відомстві.

19-річна українка отримала підозру в злісному невиконанні обов’язків зі догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, після народження доньки в січні 2024 року вона "умисно систематично її не годувала". Також мати не цікавилася здоров’ям немовляти й не звернулася по допомогу до медиків.

Судово-медична експертиза показала, що маля померло через недостатнє харчування. Нині вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу.

У місцевому ЗМІ передавали, що півторамісячна Поліна померла 14 березня. На місце виїжджала "швидка", але врятувати життя дитини медикам не вдалося. Із дівчинкою попрощалися в селі Самари.

Повідомлялося, що батьки дитини — дуже молоді, немовля померло напередодні 19-річчя матері. У Луцьку пара орендувала житло.

У дитячій лікарні, де дитина стояла на обліку, розповіли, що народилася вона здоровою та була на грудному вигодовуванні. Під час першого огляду, коли Поліні було кілька тижнів, медики визначили, що вона набирає вагу за всіма нормами. На наступний огляд молоді батьки вже не прийшли.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік у туалеті дочекався на закриття піцерії, щоб обікрасти її. Зловмиснику вдалося вкрасти 9 тисяч гривень, але невдовзі його ідентифікували.

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