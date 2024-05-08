Убийство 16-летнего подростка на фуникулере в Киеве: правоохранители завершили расследование

Следствием установлено, что нетрезвый работник УГО спровоцировал конфликт с группой подростков, а выйдя из вагона, дождался несовершеннолетнего и толкнул его, из-за чего тот упал и получил несовместимое с жизнью ранение. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Подозреваемому работнику УГО грозит пожизненное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона завершила досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины. Ему инкриминируют умышленное убийство из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Следствием установлено, что 7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера нетрезвый работник правоохранительного органа спровоцировал конфликт с группой подростков. Выйдя из вагона, он дождался несовершеннолетнего и толкнул его.

В результате падения 16-летний парень разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого скончался до приезда врачей.

"Сейчас подозреваемый находится под стражей. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд", — сообщили в ГБР.

В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УКУ, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: что известно

7 апреля 2024 года на станции фуникулера в Киеве работник Управления государственной охраны Украины толкнул 16-летнего Максима Матерухина, который падая разбил стекло и получил смертельное ранение в шею.

Убит Максим Матерухин

Очевидцы рассказали, что конфликт произошел из-за того, что нетрезвый мужчина решил "докопаться" до группы подростков с вопросом о защите Родины на фронте. Несмотря на то, что ребята игнорировали мужчину и пытались избежать конфликта, он схватил Максима и бросил его в стекло.

Нападавшего задержали на месте происшествия. При себе он имел оружие и находился в состоянии алкогольного опьянения. 8 апреля прокуратура сообщила ему о подозрении по статье об умышленном убийстве по ч. 1 ст.