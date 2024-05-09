Сложная ситуация: украинцев предупредили о новых аварийных отключениях света

Вследствие массированного обстрела Украины, который ВС РФ осуществили накануне, 9 мая с 18:00 до 00:00 будет ограничено электроснабжение для промышленности. Для бытовых потребителей ограничения не будут касаться.

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В энергосистеме Украины продолжает сохраняться сложная ситуация из-за массированной ракетной атаки ВС РФ 8 мая. Об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики.

Там пояснили, что за прошедшие сутки для покрытия потребностей потребителей использовалась собственная генерация, коммерческий импорт и аварийная помощь, которая была привлечена из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. В целом объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии.

Вместе с тем в дневные часы Украина по запросу Польши экстренно получала излишки электроэнергии.

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Между тем сегодня, 9 мая, Украина уже подавала запрос на аварийные поставки электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Аварийную помощь планируют привлекать и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии.

В связи с сетевыми ограничениями на линиях оператора системы передачи 8 мая применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности — в Кривом Роге. При этом ограничения в этих регионах действуют и сегодня.

Кроме того, с 18:00 до 23:00 в часы вечернего пика во всех регионах, кроме Херсонщины, были применены ограничения промышленных потребителей. В то же время электроснабжение бытовых потребителей осуществлялось без ограничений.

В то же время в "Укрэнерго" предупредили, что если дефицит не удастся покрыть, ограничение энергопотребления будет касаться и населения.

8 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированных обстрелов российских оккупантов Украина потеряла 8 ГВт энергогенерации, что привело к убыткам в более чем 1 млрд долларов.

Также Фокус писал, что, по словам пресс-секретаря "Укрэнерго" Марии Цатурян, украинцы должны привыкать к тому, что экономить электроэнергию придется еще долго. Она призвала потребителей экономно использовать электроэнергию утром и вечером.