В Украине ожидается летняя жара до +30 градусов: прогноз погоды на неделю

Потепление в Украине будет постепенным, и его несколько разбавят дожди с грозами. Местами уже на этой неделе столбики термометров будут фиксировать +30 градусов.

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В Украину идет заметное потепление. Воздух разогреется до настоящих летних показателей. Деталями 19 мая в материале для Meteoprog поделился метеоролог Игорь Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине

В ближайшие дни ожидается постепенное потепление в большинстве областей. О ночных заморозках можно забыть, а днем будет температура как летом.

В отдельные дни не исключены небольшие, а местами и умеренные дожди с грозами. Однако уже ближе к выходным из-за антициклона немного похолодает, а на юге, востоке и в центре будет ветреная погода.

В лесах и лесостепных районах сохранится самый высокий уровень пожарной опасности.

Погода в Украине — 20 мая

В понедельник в западных и местами северных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Также местами выпадет град и будет шквальный ветер. В остальных регионах осадков не предвидится. Температура днем — +21...+26°C.

Погода в Украине — 21 мая

Ночь на вторник пройдет без существенных осадков, а днем на западе и местами на крайнем севере ожидаются небольшие кратковременные дожди. Не исключены и грозы. В остальных областях будет сухо.

Ночью температура опустится до +8...+13°C. Днем столбики термометров будут фиксировать +22...+27°C. Горячее всего будет на Закарпатье — до +30°C.

Погода в Украине — 22 мая

Среда должна пройти преимущественно без осадков, небольшие кратковременные дожди с грозами ожидаются лишь в Карпатах и на Закарпатье. Ночью ожидается +8...+13°C, а днем — +22...+27°C.

Погода в Украине — 23 мая

В четверг ночью на западе, а днем на севере, востоке и в центре предусматривают кратковременные дожди с грозами. Днем местами выпадет град и будет шквальный ветер. На юге и в Крыму — без осадков.

Ночью столбики термометров будут фиксировать +10...+15°C, а днем — +22...+27°C. В южных областях будет несколько теплее — +28...+30°C.

Погода в Украине — 24 мая

В пятницу на западе, в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди с грозами. В остальных регионах будет сухо.

Ночью температура спадет до +9...+14°C. Днем ожидается +20...+25°C, в южной части Украины — до 28°C.

Погода в Украине — 25 мая

Суббота пройдет преимущественно без осадков. Грозовые дожди предусматривают лишь местами в Крыму и на крайнем западе. Ночью ожидается +7...+12°C, а днем — +19...+24°C.

Погода в Украине — 26 мая

Воскресенье также должно порадовать сухой погодой. Ночью столбики термометров будут фиксировать +8...+13°C, а днем воздух прогреется до +19...+24°C.

Напомним, украинские полярники зафиксировали в Антарктике "нашествие" морских котиков. Ученые поделились удивительными кадрами и немного рассказали об этих тюленях.

Украинский боксер Александр Усик надел вышиванку с изображением воина Александра Мациевского, которого расстреляли российские оккупанты после слов "Слава Украине". Спереди рубашку украшает орнамент, а сзади — символический стих и черно-белое фото погибшего.