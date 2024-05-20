В Україні очікується літня спека до +30 градусів: прогноз погоди на тиждень

Потепління в Україні буде поступовим, і його дещо розбавлять дощі з грозами. Місцями вже цього тижня стовпчики термометрів фіксуватимуть +30 градусів.

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В Україну йде помітне потепління. Повітря розігріється до справжніх літніх показників. Деталями 19 травня в матеріалі для Meteoprog поділився метеоролог Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди в Україні

Найближчими днями очікується поступове потепління в більшості областей. Про нічні заморозки можна забути, а вдень буде температура, як улітку.

В окремі дні не виключені невеликі, а місцями й помірні дощі з грозами. Однак уже ближче до вихідних через антициклон трохи похолодає, а на Півдні, Сході й у Центрі буде вітряна погода.

У лісах ы лісостепових районах збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні — 20 травня

У понеділок у західних ы місцями північних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Також місцями випаде град ы буде шквальний вітер. У решті регіонів опадів не передбачається. Температура вдень — +21…+26°C.

Погода в Україні — 21 травня

Ніч на вівторок пройде без істотних опадів, а вдень на Заході й місцями на крайній Півночі очікуються невеликі короткочасні дощі. Не виключені й грози. У інших областях буде сухо.

Уночі температура опуститься до +8…+13°C. Удень стовпчики термометрів фіксуватимуть +22…+27°C. Найгарячіше буде на Закарпатті — до +30°C.

Погода в Україні — 22 травня

Середа має пройти переважно без опадів, невеликі короткочасні дощі з грозами очікуються лише в Карпатах ы на Закарпатті. Уночі очікується +8…+13°C, а вдень — +22…+27°C.

Погода в Україні — 23 травня

У четвер уночі на Заході, а вдень на Півночі, Сході й у Центрі передбачають короткочасні дощі з грозами. Удень місцями випаде град ы буде шквальний вітер. На Півдні й у Криму — без опадів.

Уночі стовпчики термометрів фіксуватимуть +10…+15°C, а вдень — +22…+27°C. У південних областях буде дещо тепліше — +28…+30°C.

Погода в Україні — 24 травня

У п’ятницю на Заході, в Одеській ы Миколаївській областях пройдуть дощі з грозами. У решті регіонів буде сухо.

Уночі температура спаде до +9…+14°C. УВдень очікується +20…+25°C, у південній частині України — до 28°C.

Погода в Україні — 25 травня

Субота пройде переважно без опадів. Грозові дощі передбачають лише місцями в Криму та на крайньому Заході. Уночі очікується +7…+12°C, а вдень — +19…+24°C.

Погода в Україні — 26 травня

Неділя також має порадувати сухою погодою. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть +8…+13°C, а вдень повітря прогріється до +19…+24°C.

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