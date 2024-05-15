Спочатку — дощі: в Україні прогнозують потепління до +22 градусів (схема)

Останнім часом погода в Україні не радує справжнім травневим теплом, але вже невдовзі ситуація має змінитися. Проте спочатку регіони накриють дощі.

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В Україні очікується зміна погоди — спочатку випадуть опади, а потім потепліє. Детальніше про це 15 травня розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 16 травня

У четвер в Україні пройдуть дощі. Зокрема, вони очікуються у центральній та південній частинах, а також у Тернопільській, Хмельницькій і Донецькій областях. Можливі невеликі опади й у Житомирській та Київській областях. У решті регіонів дощів не передбачається.

Температура повітря нарешті почне підвищуватись. Стовпчики термометрів фіксуватимуть +15…19 градусів, а на Закарпатті — до +22 градусів.

У столиці в четвер також може пройти невеликий дощ, але місцями та періодично. Вночі температура становитиме +5…7 градусів, а вдень повітря прогріється до +15…16 градусів.

Прогноз погоди в Україні: коли потепління

"Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно", — попередила Діденко.

Синоптикиня зауважила, що у Києві також стане тепліше до кінця тижня.

Прогноз температури у Києві Фото: facebook Наталка Діденко

Нагадаємо, в Україні можуть закрити два ТРЦ естонської компанії Arricano. Вони розміщені у Запоріжжі та Кривому Розі.

В "Укренерго" попередили, що протягом 15 травня в Україні діятимуть графіки обмеження електроспоживання для промислових споживачів. У ДТЕК підкреслили, що "важка ситуація в енергосистемі триває".