Привлекали полицию: работники САП провели обыск у сотрудника НАБУ, детали

В САП опровергли информацию СМИ, что проводят следственные действия в помещениях НАБУ, зато отметили, что нагрянули с визитом к одному из работников антикоррупционного бюро. Бюро.

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22 мая в СМИ появилась информация, что Специализированная антикоррупционная прокуратура проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро. В САП опровергли распространенные в медиа такие сообщения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В САП подтвердили, что осуществляют процессуальное руководство в досудебном расследовании Управления внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 (злоупотребление служебным положением и получение взятки) и ст. 387 УК (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности) относительно возможного совершения уголовных преступлений сотрудниками Бюро.

"Соответствующее производство начато после служебной записки обличителя — сотрудника НАБУ", — отметили в САП.

Впрочем, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре отрицают, что проводят следственные действия в помещениях НАБУ. Это объясняют тем, что согласно уголовному производству обыск проводили исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ — детектива одного из подразделений.

"К обыску была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро", — сообщили в САП.

Напомним, что 22 мая стало известно, что экс-заместителю председателя ОП Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, в период с 2020 по 2022 гг. чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 миллиона гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 миллиона гривен.