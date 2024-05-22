Залучали поліцію: працівники САП провели обшук у співробітника НАБУ, деталі

У САП спростували інформацію ЗМІ, що проводять слідчі дії в приміщеннях НАБУ, натомість зазначили, що нагрянули з візитом до одного з працівників антикорупційного бюро.

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22 травня в ЗМІ з'явилася інформація, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить обшуки в Національному антикорупційному бюро. У САП спростували поширені в медіа такі повідомлення. Про це повідомляється в телеграм-каналі відомства.

У САП підтвердили, що здійснюють процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 (зловживання службовим становищем і отримання хабара) та ст. 387 ККУ (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності) щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

"Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача-співробітника НАБУ", — зауважили в САП.

Утім, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заперечують, що проводять слідчі дії в приміщеннях НАБУ. Це пояснюють тим, що, згідно з кримінальним провадженням, обшук проводили виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ - детектива одного з підрозділів.

"До обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", — повідомили в САП.

Нагадаємо, що 22 травня стало відомо, що ексзаступнику голови ОП Смирнову повідомили про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у період із 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження й офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 мільйона гривень.