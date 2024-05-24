Тариф будет разным: в Минэнерго анонсировали подорожание электроэнергии до конца мая

По словам министра энергетики Германа Галущенко, нынешняя стоимость электроэнергии не способна покрыть себестоимость производства. Также дополнительные средства нужны на восстановительные работы.

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До конца мая будет принято решение о повышении тарифа на электроэнергию. Однако повышение, скорее всего, не будет одинаковым для всех, на суммы в платежках будет влиять уровень потребления. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Этот вопрос на рассмотрении, сегодня нами проводятся окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая... Сейчас мы рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой — дифференциация будет происходить в зависимости от объемов потребления электроэнергии", — сказал министр народным депутатам.

Вместе с тем Галущенко добавил, что текущий тариф на свет для населения не может покрыть себестоимость производства электроэнергии. В свою очередь такие компании, как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", компенсируют разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения.

Герман Галущенко о росте тарифов на свет

Тарифы на электроэнергию в Украине: что нужно знать

С 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию для населения установили на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС. С тех пор тариф не пересматривался, однако актуальность этого вопроса вновь появилась на повестке дня после новой серии ракетных атак ВС РФ по украинским энергообъектам.

Следствием нескольких массированных ударов оккупантов стало уничтожение большого количества ТЭС и ТЭЦ. Также из строя была выведена Днепровская ГЭС. В Минэнерго объяснили, что тарифы на свет хотят повысить, чтобы получить дополнительные средства на ремонт и восстановление энергообъектов Украины.

Напомним, 21 мая заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что для населения тарифы на свет вырастут с 1 июня, однако повышение не будет существенным.

Также Фокус писал, что, по словам главы Минэнерго Германа Галущенко, пересмотр тарифа на электроэнергию для потребителей в прошлом году помог Украине пройти зимний период без отключения электроснабжения.