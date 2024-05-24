Тариф буде різним: у Міненерго анонсували здорожчання електроенергії до кінця травня

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, нинішня вартість електроенергії не здатна покрити собівартість виробництва. Також додаткові кошти потрібні на відновлювальні роботи.

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До кінця травня буде ухвалене рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію. Проте підвищення, скоріше за все, не буде однаковим для всіх, на суми в платіжках буде впливати рівень споживання. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Це питання на розгляді, сьогодні нами проводяться остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня… Зараз ми розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – диференціація буде відбуватися залежно від обсягів споживання електроенергії", — сказав міністр народним депутатам.

Разом з тим Галущенко додав, що поточний тариф на світло для населення не може покрити собівартості виробництва електроенергії. У свою чергу такі компанії, як "Енергоатом" та "Укргідроенерго", компенсують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення.

Герман Галущенко про зростання тарифів на світло

Тарифи на електроенергію в Україні: що потрібно знати

З 1 червня 2023 року тариф на електроенергію для населення встановили на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. Відтоді тариф не переглядався, однак актуальність цього питання знову з'явилася на порядку денному після нової серії ракетних атак ЗС РФ по українським енергооб'єктах.

Наслідком кількох масованих ударів окупантів стало знищення великої кількості ТЕС та ТЕЦ. Також з ладу було виведено Дніпровську ГЕС. У Міненерго пояснили, що тарифи на світло хочуть підвищити, аби отримати додаткові кошти на ремонт та відновлення енергооб'єктів України.

Нагадаємо, 21 травня заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що для населення тарифи на світло зростуть з 1 червня, однак підвищення не буде суттєвим.

Також Фокус писав, що, за словами глави Міненерго Германа Галущенка, перегляд тарифу на електроенергію для споживачів торік допоміг Україні пройти зимовий період без відключення електропостачання.