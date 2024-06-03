СЕО NOVUS Марк Петкевич: наши амбиции – стать национальным лидером после войны

За 15 лет работы в сфере продуктового ритейла компания NOVUS стала одной из самых успешных мультиформатных сетей в Украине. На сегодня уже насчитывается 83 супермаркета NOVUS и 14 магазинов "Мі Маркет", расположенных, преимущественно, в столичном регионе.

Несмотря на вызовы военного времени компания расширяет свою деятельность и тестирует новый формат магазинов, открывая хард дискаунтеры "Хапайка".

СЕО NOVUS Марк Петкевич, который вошел в рейтинг лучших топ-менеджеров страны, рассказал о пути развития ритейлера, принципах, которыми руководствуется компания в ведении бизнеса, роли команды и послевоенных планах.

О развитии

NOVUS работает на украинском рынке с 2009 года и входит в литовскую инвестиционную группу BT Invest, мажоритарным акционером которой является Раймондас Туменас.

В свое время Раймондас Туменас и его компаньон Игорь Беззуб владели крупнейшим в стране производителем соков, компанией "Сандора". После продажи "Сандоры" в 2007 году для управления активами была основана компания BT Invest, которая и создала компанию розничной торговли.

Мы начинали с покупки небольших региональных сетей с торговыми площадями до 1000 кв. м., а впоследствии перешли на мультиформатный режим (от мини до гипермаркетов) под брендом NOVUS. В 2020 году была приобретена сеть Billa с 35-ю магазинами в столице и области.

Всего с 2009 года BT Invest вложила в украинскую экономику около $400 млн. На сегодняшний день NOVUS входит в пятерку лидеров продуктового ритейла Украины.

О потерях от войны

Большая война нанесла ущерб сети на сумму почти 49 миллионов долларов.

Мы работаем в основном в Киеве и Киевской области, так что в начале полномасштабного вторжения наиболее пострадали магазины в пригороде столицы: два в Буче и три в Ирпене, причем один из магазинов в Буче был почти разрушен, от него остался только каркас.

Был разбомблен холодный склад в Броварах, а также серьезно пострадали центральный офис компании и наш магазин, которые были расположены в ТРЦ Retroville, — в них попала российская ракета.

В течение 2022 года поврежденные магазины были полностью восстановлены и продолжают функционировать, обеспечивая население необходимыми товарами.

Кроме материального ущерба, мы потеряли и человеческий ресурс, ведь многие наши сотрудницы уехали за границу с детьми и не вернулись, а более 300 работников пошли служить в ряды ВСУ.

Несмотря на потери и вынужденные инвестиции в восстановление активов компания продолжает активно развивать бизнес. В прошлом году мы открыли два новых NOVUS, две "Хапайки" и два "Мі Маркета", а объем продаж вырос на 22% по сравнению с 2022 годом.

О команде

Как и другие компании, мы испытываем кадровый голод, особенно на "мужские" специальности.

В целом динамика рынка труда в ритейле повторяет общеукраинскую ситуацию, с той разницей, что провал в начале вторжения не был таким сильным, а восстановление было более стабильным и плавным относительно всего рынка.

Мы видим, что требования к работодателю за время войны сместились с удовлетворения чисто материальных потребностей на "человекоцентрический" подход. Соискатели больше доверяют компаниям, которые понимают их новые потребности, заботятся о них, в частности, соблюдают социальные гарантии, предоставляют возможность гибкого графика и т.д.

Из-за изменений на рынке труда мы начали системно пересматривать существующие категории работников и привлекать новые, но стратегически придерживаемся практики "выращивания" специалистов из собственного фонда, на постоянной основе обучаем и развиваем персонал. Показательно, что большинство наших руководителей поднялись по карьерной лестнице именно в NOVUS.

В прошлом году 61% всех административных позиций было закрыто внутренними кандидатами.

По вакансиям со специфическим или новым функционалом, приходится либо переплачивать, либо везти зарубежных экспертов.

О конкуренции

Рынок продуктового ритейла очень быстро развивается, даже в военное время. Каждая сеть имеет собственные секреты успеха, в частности, относительно представленного ассортимента или способов привлечения покупателей.

С самого начала мы закладывали принципы прозрачного и ответственного ведения бизнеса, создавали комфортные условия сотрудничества с партнерами и клиентами.

Много внимания уделяем высокому уровню сервиса и заботе о покупателях. В последние годы развиваем диджитал-обслуживание, в частности, у нас уже функционирует собственная доставка продуктов через сайт NOVUS.online, работает цифровое приложение, — это создает дополнительный комфорт для совершения покупок онлайн и оффлайн.

NOVUS стал настоящим знаком стабильности в условиях кризиса, но драйверами нашего развития является скорость в принятии и реализации решений, гибкость и общее правило "не халтурить", работать "как надо" во всех сферах. Это касается всей команды, от кассира до СЕО.

Об ассортименте

Изменения в ассортименте продиктованы потребностями покупателей: с начала войны значительно возросла потребность в доступных продуктах повседневного спроса, следовательно, мы увеличили этот ассортимент, но оставили достаточный выбор в других сегментах.

Мы руководствуемся логикой покупателей: клиент, который ранее покупал красную рыбу вряд ли заменит ее на крупу, он и в дальнейшем будет покупать рыбу, но вместо дорогих сортов выберет более доступные, хек или минтай.

Так что мы должны предложить такому покупателю вместо красной охлажденной рыбы высококачественную замороженную. Но красная охлажденная должна оставаться, поскольку часть клиентов и дальше готова ее покупать.

Считаю, что конкурировать в любые времена — до войны, во время нее или после нее, — должны старыми проверенными инструментами: удобством покупок, соблюдением гигиены, ассортиментом, сервисом и ценой. В каждый период необходимо усиливать то или иное направление, именно их уникальный микс и предоставляет конкурентное преимущество сети на рынке.

Об энергетической независимости

Тяжелая зима 22-23 года заставила нас тщательно подойти к вопросу энергетической независимости. В каждом магазине мы установили мощные энергогенераторы и спутниковые модемы Starlink, которые предоставляют бесперебойный доступ к интернету.

Таким образом, каждый магазин может работать в автономном режиме без доступа к сетевому электроснабжению и мобильной связи. В случае отключения света любой может прийти в ближайший магазин NOVUS, разогреть еду и связаться с близкими через интернет от Starlink.

В 2023 году мы сделали еще один шаг к "зеленой" энергетике. В качестве пилотного проекта была установлена солнечная электростанция мощностью 200 кВт, которая летом могла обеспечить работу целого магазина. Во время тестового периода мы убедились, что этот проект финансово окупаем, следовательно, в дальнейшем вполне вероятен переход на альтернативную электрогенерацию в целом по нашей сети.

О помощи

С начала войны литовский Благотворительный Фонд Food for Ukraine, основанный бенефициаром NOVUS Раймондасом Туменасом, предоставил Украине помощи на более 84 млн грн. Продуктовые наборы получили украинцы, пострадавшие в результате военных действий.

В прошлом году мы собрали 4,2 млн грн и передали их на оборудование детской реанимации Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова.

Реализуем в сети угледарскую соль "ВОЛЯ", 100% с прибыли которой идет на закупку дронов для военных.

Зеленые корзины, установленные в магазинах NOVUS, постоянно собирают продуктовую помощь для ВСУ. Благодаря неравнодушным украинцам мы передали военным более 16 тонн провизии в прошлом году.

Мы также оперативно реагируем на острые социальные проблемы, которые возникают в результате ведения боевых действий в Украине. Так, при подрыве Каховской ГЭС летом 2023 года, мы отправили несколько грузовиков с питьевой водой для пострадавших жителей Херсонской области, а в апреле — мае этого года доставили помощь харьковчанам, пострадавшим от массированных обстрелов россиян.

О будущем

Тяжелые времена заставляют трансформироваться, становиться более эффективным и целеустремленными.

По состоянию на сейчас NOVUS восстановился после нанесенных войной потерь и медленно наращивает сеть новыми магазинами различного формата. Приятной новостью стало открытие единого Логистического центра NOVUS, функционирование которого значительно уменьшит расходы на логистику и заменит все распределительные центры, с которыми мы работали ранее.

На самом деле мы тратим очень рационально, во-первых, учитывая кредитные обязательства перед банками, во-вторых, накапливаем силы для следующего "прыжка". После Победы Украины в войне планируем купить еще какую-то сеть и уже получить статус национальной сети по покрытию.