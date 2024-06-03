Керівники воєнного часу. Рейтинг найкращих топменеджерів України 2024 року

Ніколи раніше на долю керівників підприємств і компаній не випадало так багато випробувань, як у 2022, 2023 та, звісно, і у 2024 році також. Агресія Росії, окупація регіонів, а разом з тим і виробничих потужностей, багатомільйонні, а подекуди і багатомільярдні втрати через влучання внаслідок обстрілів ЗС РФ, дефіцит необхідних для функціонування бізнесу кадрів — це лише частина питань, які поставали перед топменеджерами протягом останніх двох років.

Понад два роки війни — складне випробування для всіх. За цей час керівники компаній набули такого досвіду, що вже мало хто з них побоюється чергового шторму. Вони долають усі труднощі, аби врятувати свої команди, налагодити логістику, мати можливість збільшити суму податків та, звісно, щоб постійно донатити і розвивати проєкти, спрямовані на допомогу мешканцям України та ЗСУ.

У непередбачувані і надскладні часи на першому плані у більшості компаній, звичайно, люди. Саме люди створюють потужну силу, яка і є ядром кожного бізнесу. І зараз на вершині визнання, зокрема і в межах створеного Фокусом рейтингу, — ті керівники, що ставлять собі за мету не тільки потенційний розвиток підприємств та їх діяльності, але й збереження команд, безпеку співробітників.

"Будьте поряд з працівниками і у найважчі часи, і на підйомі, знайте їх настрої, підтримуйте, відзначайте кращих, навчайте. Не буває маленьких команд. Якщо з вами працює хоча б одна людина — це вже команда, а отже — велика сила", — сказав нещодавно підприємець Юрій Косюк.

Дійсно, команда — це те, що створює бізнес, і те, що здатне врятувати його у найнебезпечніших обставинах. Важкі часи консолідують як суспільство загалом, так і команди бізнесу. А справжнім лідером стає не той, хто здатен принести акціонерам найкращий фінансовий звіт, а той, за ким готова йти команда людей-однодумців, долаючи усі перешкоди та надаючи нових сенсів важливому статусу СЕО.

Як ми рахували рейтинг найкращих менеджерів України

На першому етапі роботи над цим рейтингом ми визначили найбільш значні для української економіки ринки, розділивши їх на 11 секторів: аграрний, фінансовий, промисловість, енергетика і нафтогаз, IT, ритейл, харчопром, нерухомість, фармацевтика, авторинок і телеком.

У процесі підготовки рейтингу Фокус опитав біля 30 галузевих експертів, аналітиків та учасників ринків.

Серед експертів рейтингу найкращих менеджерів України Фокусу:

Віталій Михайлов, директор консалтингової компанії "Михайлов та партнери";

Юрій Гороховський, генеральний директор ESCADRA Recruitment Agency Ltd;

Наталія Слинько, директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка;

Олексій Кущ, аналітик Аналітичної компанії "Об’єднана Україна";

Максим Розгон, CEO Консалтингової компанії OSOBA;

Катерина Скибська, генеральна директорка в Україні та Молдові Dopomoga Group;

Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "EvrikaLaw", Голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації;

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик;

Олександр Калашников, фінансовий директор IBI-Rating;

Ігор Буркиця, власник та виконавчий директор компанії Talent4U;

Домініка Іванова-Бекар, HR експертка, власниця HR агенції;

Володимир Стецик, директор Kearney Україна;

Oксана Миронько, Голова комунікацій European Business Association;

Анастасія Шевченко, регіональний директор LHH в Україні, Молдові, Грузії, Азербайджані та Казахстані;

Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital.

Респонденти аналізували складений виданням лонг-лист з претендентами і виставляли їм бали (за шкалою від 0 до 10) за такими параметрами: популярність (публічність), досягнення на посаді, репутація особи, впливовість (у розрізі галузі та експертного середовища). Звичайно, експерти у процесі оцінювання враховували і репутацію самої компанії, яку очолює учасник, а також відомі КСО-проєкти, спрямовані на допомогу цивільному населенню і військовим під час повномасштабної війни. Після заповнення рейтингових анкет бали по кожному учаснику підсумовувалися, а потім виводився середній бал по кожному претенденту. Ті, хто отримав найвищий середній бал, в результаті потрапили у рейтинг Фокусу.

ЕНЕРГЕТИКА і НАФТОГАЗ

Енергетика України минулого року переживала надскладні випробування, адже ЗС РФ не припиняли обстріл інфраструктури, внаслідок чого ремонтів та нового обладнання потребували і мережі, і електростанції. Минулого року за допомогою донорів і партнерів уряду вдалось залучити кошти на ремонти, і осінньо-зимовий період 2023-2024 Україна пройшла на доволі гарному рівні, адже масштабних блекаутів не було. Проте вже у 2024 році масовані атаки ЗС РФ вивели з ладу ДніпроГЕС, а також Зміївську і Трипільську ТЕС та кілька інших об’єктів генерації, що призвело до різкого дефіциту в енергосистемі країни, а оператор "Укренерго" був вимушений у травні 2024 року застосовувати ПГВ (погодинні графіки відключень). Експерти вважають, що для енергетиків 2024 рік стане набагато важчим за попередній. Водночас, цього року атак зазнала і газова інфраструктура країни, проте, на думку фахівців, ситуація з газом виглядає набагато кращою і в плані видобутку, і в плані вартості ресурсу порівняно з електроенергетичною галуззю.