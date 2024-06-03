СЕО NOVUS Марк Петкевич: наші амбіції – стати національним лідером після війни

За 15 років роботи в сфері продуктового ритейла компанія NOVUS стала однією з найуспішніших мультиформатних мереж в Україні. На сьогодні вже налічується 83 супермаркета NOVUS та 14 магазинів Мі Маркет, розташованих, переважно, в столичному регіоні.

Попри виклики воєнного часу компанія розширює свою діяльність і тестує новий формат магазинів, відкриваючи хард дискаунтери "Хапайка".

СЕО NOVUS Марк Петкевич, який увійшов до рейтингу найкращих топменеджерів країни, розповів про шлях розвитку ритейлера, принципи, якими керується компанія у веденні бізнесу, роль команди та післявоєнні плани.

Про розвиток

NOVUS працює на українському ринку з 2009 року та входить до литовської інвестиційної групи BT Invest, мажоритарним акціонером якої є Раймондас Туменас.

Свого часу Раймондас Туменас та його компаньйон Ігор Беззуб володіли найбільшим в країні виробником соків, компанією "Сандора". Після продажу "Сандори" в 2007 році для управління активами була заснована компанія BT Invest, яка і створила компанію роздрібної торгівлі.

Ми починали з покупки невеликих регіональних мереж з торговими площами до 1000 кв. м., а згодом перейшли на мультиформатний режим (від міні до гіпермаркетів) під брендом NOVUS. В 2020 році була придбана мережа Billa з 35-ма магазинами в столиці та області.

Загалом з 2009 року BT Invest вклала в українську економіку близько $400 млн. На сьогоднішній день NOVUS входить до п’ятірки лідерів продуктового ритейлу України.

Про втрати від війни

Велика війна завдала збитків мережі на суму майже 49 мільйонів доларів.

Ми працюємо в основному в Києві та Київській області, отже на початку повномасштабного вторгнення найбільш постраждали магазини в передмісті столиці: два в Бучі і три в Ірпені, при причому один з магазинів в Бучі був майже зруйнований, від нього лишився тільки каркас.

Було розбомблено холодний склад у Броварах, а також серйозно постраждали центральний офіс компанії і наш магазин, які були розташовані в ТРЦ Retroville, – в них влучила російська ракета.

Протягом 2022 року пошкоджені магазини були повністю відновлені і продовжують функціонувати, забезпечуючи населення необхідними товарами.

Крім матеріальних збитків, ми втратили і людський ресурс, адже багато наших співробітниць поїхали за кордон з дітьми і не повернулись, а понад 300 працівників пішли служити до лав ЗСУ.

Попри втрати і вимушені інвестиції у відновлення активів компанія продовжує активно розвивати бізнес. В минулому році ми відкрили два нових NOVUS, дві "Хапайки" та два Мі Маркета, а обсяг продажів зріс на 22% в порівнянні з 2022 роком.

Про команду

Як і інші компанії, ми відчуваємо кадровий голод, особливо на "чоловічі" спеціальності.

В цілому динаміка ринку праці в ритейлі повторює загальноукраїнську ситуацію, з тою різницею, що провал на початку вторгнення не був таким сильним, а відновлення було більш стабільним і плавним відносно всього ринку.

Ми бачимо, що вимоги до роботодавця за час війни змістилися із задоволення суто матеріальних потреб на "людиноцентричний" підхід. Пошукачі більше довіряють компаніям, які розуміють їх нові потреби, піклуються про них, зокрема, дотримаються соціальних гарантій, надають можливість гнучкого графіку тощо.

Через зміни на ринку праці ми почали системно переглядати існуючі категорії працівників та залучати нові, але стратегічно дотримуємось практики "вирощування" спеціалістів із власного фонда, на постійній основі навчаємо та розвиваємо персонал. Показово, що більшість наших керівників піднялися кар’єрними сходинками саме в NOVUS.

В минулому році 61% усіх адміністративних позицій було закрито внутрішніми кандидатами.

Щодо вакансій зі специфічним чи новим функціоналом, доводиться або переплачувати, або везти закордонних експертів.

Про конкуренцію

Ринок продуктового ритейлу дуже швидко розвивається, навіть у воєнний час. Кожна мережа має власні секрети успіху, зокрема, щодо представленого асортименту або способів залучення покупців.

З самого початку ми закладали принципи прозорого та відповідального ведення бізнесу, створювали комфортні умови співпраці з партнерами та клієнтами.

Багато уваги приділяємо високому рівню сервісу та піклуванню про покупців. В останні роки розвиваємо діджитал-обслуговування, зокрема, в нас вже функціонує власна доставка продуктів через сайт NOVUS.online, працює цифровий додаток, – це створює додатковий комфорт для здійснення покупок онлайн и офлайн.

NOVUS став справжнім знаком стабільності в умовах кризи, але драйверами нашого розвитку є швидкість в прийнятті і реалізації рішень, гнучкість та загальне правило "не халтурити", працювати "як треба" в усіх сферах. Це стосується всієї команди, від касира до СЕО.

Про асортимент

Зміни в асортименті продиктовані потребами покупців: з початку війни значно зросла потреба в доступних продуктах повсякденного попиту, отже, ми збільшили цей асортимент, але залишили достатній вибір в інших сегментах.

Ми керуємось логікою покупців: клієнт, який раніше купляв червону рибу навряд чи замінить її на крупу, він і надалі буде купувати рибу, але замість дорогих сортів обере більш доступні, хек або минтай.

Отже ми маємо запропонувати такому покупцю замість червоної охолодженої риби високоякісну заморожену. Але червона охолоджена має залишатися, оскільки частина клієнтів і далі готова її купувати.

Вважаю, що конкурувати в будь-які часи – до війни, під час неї або після неї, – маємо старими перевіреними інструментами: зручністю покупок, дотриманням гігієни, асортиментом, сервісом та ціною. В кожний період необхідно посилювати той чи інших напрямок, саме їх унікальний мікс і надає конкурентну перевагу мережі на ринку.

Про енергетичну незалежність

Важка зима 22-23 року змусила нас ретельно підійти до питання енергетичної незалежності. В кожному магазині ми встановили потужні енергогенератори та супутникові модеми Starlink, які надають безперебійний доступ до інтернету.

Таким чином, кожен магазин може працювати в автономному режимі без доступу до мережевого електропостачання та мобільного зв’язку. В разі вимкнення світла будь-хто може прийти до найближчого магазина NOVUS, розігріти їжу та зв’язатися з близькими через інтернет від Starlink.

В 2023 році ми зробили ще один крок до "зеленої" енергетики. В якості пілотного проекту було встановлено сонячну електростанцію потужністю 200 кВт, яка влітку могла забезпечити роботу цілого магазину. Під час тестового періоду ми переконалися, що цей проєкт фінансово окупний, отже, в подальшому цілком ймовірний перехід на альтернативну електрогенерацію вцілому по нашій мережі.

Про допомогу

З початку війни литовський Благодійний Фонд Food for Ukraine, заснований бенефіціаром NOVUS Раймондасом Туменасом, надав Україні допомоги на понад 84 млн грн. Продуктові набори отримали українці, які постраждали внаслідок воєнних дій.

В минулому році ми зібрали 4,2 млн грн і передали їх на обладнання дитячої реанімації Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова.

Реалізуємо в мережі вугледарську сіль "ВОЛЯ", 100% з прибутку якої йде на закупівлю дронів для військових.

Зелені корзини, встановлені у магазинах NOVUS, постійно збирають продуктову допомогу для ЗСУ. Завдяки небайдужим українцям ми передали військовим понад 16 тонн провізії в минулому році.

Ми також оперативно реагуємо на гострі соціальні проблеми, які виникають внаслідок ведення бойових дій в Україні. Так, при підриві Каховської ГЕС влітку 2023 року, ми відправили декілька вантажівок з питною водою для постраждалих мешканців Херсонської області, а в квітні – травні цього року доправили допомогу харків’янам, постраждалим від масованих обстрілів росіян.

Про майбутнє

Важкі часи змушують трансформуватися, ставати більш ефективним та цілеспрямованими.

Станом на зараз NOVUS відновився після завданих війною втрат та поволі нарощує мережу новими магазинами різного формату. Приємною новиною стало відкриття єдиного Логістичного центру NOVUS, функціонування якого значно зменшить витрати на логістику та замінить усі розподільчі центри, з якими ми працювали раніше.

Насправді ми витрачаємо дуже раціонально, по-перше, з огляду на кредитні зобов’язання перед банками, по-друге, накопичуємо сили для наступного "стрибка". Після Перемоги України у війні плануємо купити ще якусь мережу і вже отримати статус національної мережі за покриттям.