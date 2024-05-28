Сделали подкоп и устроили пожар: КОРД задержал грабителей банка в Чернигове (видео)

По данным правоохранителей, 40-летний житель Запорожской и 42-летний житель Николаевской областей в начале мая устроили в банке Чернигова пожар, чтобы под его прикрытием "обчистить" финучреждение. Мужчины пытались похитить более 5 млн грн.

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Двое жителей Запорожской и Николаевской областей пытались похитить денежные средства клиентов черниговского банка и с середины февраля текущего года периодически приезжали в город, собирая подробную информацию о расположении помещения хранилища, наличие средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных средств и возможности проникновения в него. Об этом информируют в Офисе генпрокурора.

По версии следствия, злоумышленники заблаговременно выкопали под землей тоннель с территории детского учебного заведения в смежное с банком подвальное помещение многоэтажного дома, где с помощью инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно к хранилищу.

Фото: Нацполиция

Утром 6 мая мужчины залезли на крышу здания банка, наполнили его помещения горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и подожгли.

Пробив заранее подготовленное отверстие в хранилище, они пробрались внутрь финансового учреждения, сломали индивидуальные банковские ячейки, которые арендовали клиенты и начали искать ценные вещи и средства граждан.

"В банковских ячейках на тот момент хранилось более 5,5 млн грн", — уточнили в ведомстве.

Не успев открыть все ящики до прибытия правоохранителей, мужчины скрылись с места совершения преступления. Подозреваемых задержали уже в Запорожской и Николаевской областях.

Фото: Нацполиция

Злоумышленникам сообщено о подозрении в покушении на кражу в особо крупных размерах, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как уточнили в полиции, злоумышленники, которых задерживали в ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов КОРД, ранее уже были судимы за разбойные нападения и незаконное хранение оружия. Во время обысков в местах проживания задержанных изъяты две 50-литровые бочки, предварительно, с каннабисом, а также пистолет. Изъятое направлено на экспертизу.

За содеянное им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в селе Костянец Ривненской области мужчина залез в чужой погреб, собираясь прихватить почти 150 банок с консервацией, но вместо этого оказался в следственном изоляторе.