Зробили підкоп та влаштували пожежу: КОРД затримав грабіжників банку у Чернігові (відео)

За даними правоохороців, 40-річний мешканець Запорізької та 42-річний житель Миколаївської областей на початку травня влаштували у банку Чернігова пожежу, аби під її прикриттям "обчистити" фінустанову. Чоловіки намагалися викрасти понад 5 млн грн.

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Двоє жителів Запорізької та Миколаївської областей намагалися викрасти грошові кошти клієнтів чернігівського банку й із середини лютого поточного року періодично приїздили до міста, збираючи детальну інформацію про розташування приміщення сховища, наявність засобів відеоспостереження, пожежної сигналізації, охоронних засобів та можливості проникнення до нього. Про це інформують в Офісі генпрокурора.

За версією слідства, зловмисники завчасно викопали під землею тунель з території дитячого навчального закладу до суміжного з банком підвального приміщення багатоповерхового будинку, де за допомогою інструментів підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища.

Фото: Нацполіція

Зранку 6 травня чоловіки залізли на дах будівлі банку, наповнили його приміщення паливно-мастильними матеріалами через вентиляційний канал та підпалили.

Пробивши завчасно підготовлений отвір до сховища, вони пробралися всередину фінансової установи, зламали індивідуальні банківські комірки, які орендували клієнти та почали шукати коштовні речі та кошти громадян.

"У банківських скриньках на той момент зберігалося понад 5,5 млн грн", — уточнили в відомстві.

Не встигнувши відчинити усі скриньки до прибуття правоохоронців, чоловіки зникли з місця скоєння злочину. Підозрюваних затримали вже в Запорізькій та Миколаївській областях.

Фото: Нацполіція

Зловмисникам повідомлено про підозру у замаху на крадіжку в особливо великих розмірах, умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Як уточнили у поліції, зловмисники, яких затримували у ході спецоперації за силової підтримки бійців корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), раніше вже були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Під час обшуків у місцях проживання затриманих вилучені дві 50-літрові діжки, попередньо, з канабісом, а також пістолет. Вилучене направлене на експертизу.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у селі Костянець Рівненській області чоловік заліз у чужий льох, збираючись прихопити майже 150 банок із консервацією, але натомість опинився в слідчому ізоляторі.