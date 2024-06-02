Не вовремя отключили свет: в Ивано-Франковске на колесе обозрения застряли люди (видео)

Прохожие пытались собственными силами крутить колесо, чтобы высадить людей, но в итоге все же пришлось вызвать спасателей.

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В Ивано-Франковске 1 июня произошел неприятный случай из-за отключения в городе электричества. На колесе обозрения в городе в момент отключения свет остановилось колесо обозрения, на котором остались люди. Видео происшествия опубликовали местные Telegram-каналы.

Сообщается, что прохожие, которые увидели застрявших на колесе посетителей, пытались своими силами помочь людям, но в итоге все же вызвали спасателей.

На кадрах видно, что три молодых человека помогали спасателям. Совместными усилиями удалось докрутить колесо вниз, что дало возможность высадить людей, в том числе женщину с ребенком.

В какое время произошел инцидент не уточняется, но судя по опубликованным кадрам колесо остановилось после 18:00, то есть в то время, когда "Укрэнерго" предупредило о внедрении с 1 июня графиков отключения электричества.

Более того сначала энергетики сообщили, что ограничения будут действовать с 18:00 по 23:00, однако позже сказали, что света может не быть до полночи.

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Ранее пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщила 2 июня по всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. В частности, электричество будут отключать с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 00:00.