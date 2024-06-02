Невчасно вимкнули світло: в Івано-Франківську на оглядовому колесі застрягли люди (відео)

Перехожі намагалися власними силами крутити колесо, щоб висадити людей, але зрештою все ж довелося викликати рятувальників.

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В Івано-Франківську 1 червня стався неприємний випадок через відключення в місті електрики. На колесі огляду в місті в момент вимкнення світла зупинилося колесо огляду, на якому залишилися люди. Відео події опублікували місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що перехожі, які побачили застряглих на колесі відвідувачів, намагалися самотужки допомогти людям, але зрештою все ж викликали рятувальників.

На кадрах видно, що троє молодих людей допомагали рятувальникам. Спільними зусиллями вдалося докрутити колесо вниз, що дало можливість висадити людей, зокрема жінку з дитиною.

У який час стався інцидент, не уточнюють, але, судячи з опублікованих кадрів, колесо зупинилося після 18:00, тобто в той час, коли "Укренерго" попередило про впровадження з 1 червня графіків відключення електрики.

Ба більше, спершу енергетики повідомили, що обмеження діятимуть із 18:00 до 23:00, однак пізніше сказали, що світла може не бути до опівночі.

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Раніше пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомила, що 2 червня по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії. Зокрема, електрику відключатимуть з 01:00 до 05:00 і з 19:00 до 00:00.