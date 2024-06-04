Обыски у заместителя Кличко: Усов подтвердил следственные действия ГБР в КГГА

По данным журналистов, ГБР пришло с обысками к Константину Усову из-за того, что он якобы требовал взятку у одного из перевозчиков столицы. Позже чиновник обыски подтвердил и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

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Во вторник, 4 июня, работники Государственного бюро расследований проводили следственные действия в служебных помещениях Киевской городской государственной администрации. Факт обысков, о которых ряд СМИ сообщали днем, подтвердил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

Усов сообщил об изъятии у него личных вещей: телефона, компьютера и денег. По его словам, постановления суда об обыске не было.

"Сегодня следователи ГБР пришли в мой кабинет с обыском. Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства. По моей инициативе номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций. Несмотря на отсутствие постановления суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем", — заявил заместитель Кличко.

Усов отметил прозрачность правил работы в сфере городских перевозок. Говорит, это является "целью работы городской власти", а если кто-то из представителей города участвовал в любой противозаконной деятельности, то покрывать их никто не будет.

"Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города, а также многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розыскные действия, которые проводились представителями различных правоохранительных органов во время обострения правоотношений с частными перевозчиками в прошлом", — напомнил он.

Усов заявил о готовности помочь следствию.

Обыски у Усова: что известно

4 июня сообщалось о том, что ГБР проводит обыски в помещениях КГГА и у заместителя Виталия Кличко Константина Усова. По данным источников "Украинской правды", правоохранители проводили обыски из-за того, что Усов якобы системно требовал взятку у одного из перевозчиков столицы.

В Государственном бюро расследований следственные действия в КГГА пока не комментировали.

Константин Усов с 11 февраля 2021 года работает заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. До этого с 2014 по 2019 год был народным депутатом Украины от фракции "Блок Петра Порошенко".

Напомним, 24 мая бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, которого подозревают во взяточничестве, вышел из СИЗО. За него внесли залог в размере 55 миллионов гривен. Насиров находился под стражей с 31 октября 2022 года.