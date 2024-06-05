Адвокат из Киева пытался подкупить сотрудников НАБУ и САП: за что платил $200 тыс

Сейчас на рабочем месте адвоката и по месту его жительства проводятся обыски. Компания, где работал Алексей Носов, разорвала с ним любые отношения.

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Столичный адвокат пытался дать взятку прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы дело его подзащитного передали в другой орган досудебного расследования. Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ на предложении дать взятку в размере 200 тыс. долл. США разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений", — говорится в сообщении.

В САП уточнили, что эти средства адвокат предлагал прокурорам САП и детективам НАБУ за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

"Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн", — пояснили в пресс-службе НАБУ.

Сейчас по решению суда проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.

Действия адвоката квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

пост САП Фото: Скриншот

Реакция компании, где работал этот адвокат

Несмотря на то, что правоохранительные органы не назвали имени подозреваемого в коррупции, впоследствии стало известно, что речь идет об Алексее Носове. Он адвокат юридической фирмы "Миллер", которую основал адвокат, общественный деятель и военнослужащий ВСУ Маси Найем.

В компании заявили, что шокированы ситуацией

"Компания разрывает любые отношения с Алексеем Носовым, соответствующие юридические действия мы реализуем в ближайшее время, когда Алексей будет на связи. Мы прилагаем все усилия для установления истины и будем способствовать официальному расследованию. Наши адвокаты, представители и члены команды не могут и не будут выступать защитниками подозреваемого ни публично, ни в рамках уголовного производства", — говорится в сообщении фирмы "Миллер".

Реакция юридической компании "Миллер" Фото: Скриншот

Напомним, 31 мая Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Службой безопасности Украины разоблачили заместителя Ривненского областного совета Сергея Свисталюка на взятке в полмиллиона гривен.

Вечером 30 мая Шевченковский районный суд Киева отправил в СИЗО дочь бывшего городского головы Полтавы Александра Мамая — Наталью Веретенникову.