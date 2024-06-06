Не будут наказывать за комментарии и движение ночью: в Раде планируют расширить права СМИ

Журналисты получат разрешение перемещаться ночью только в случае, если имеют аккредитацию командования, пояснил нардеп Ярослав Юрчишин. Также у редакций будет больше времени, чтобы удалить противозаконные комментарии.

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Украинские парламентарии планируют упростить деятельность журналистов, которые стараются оперативно рассказать о важных событиях войны, но, например, оказались на улице во время комендантского часа. Кроме того, медиа защитят от нашествия российских ботов. О деталях законодательной инициативы народный депутат и глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал на странице Facebook.

Юрчишин сообщил, что зарегистрировал законопроект №11321, который облегчит жизнь медийщиков. Политик намеренно приурочил это к 6 июня, когда в Украине отмечают День журналиста. Он объяснил, что пытается помочь работникам СМИ и тем сотрудникам редакций, которые работают вне штата.

Какие изменения предлагает внести Юрчишин и инициативная группа нардепов.

Журналистам будет разрешено перемещаться по улицам населенных пунктов во время комендантского часа. Разрешение можно будет получить после аккредитации в Генштабе ВСУ, отметил политик. Внештатные работники редакций, например, так называемые "фиксеры", получат такие же гарантии, которые есть у штатных сотрудников СМИ. Медиа не будут наказывать за противозаконные комментарии читателей, которые появляются под некоторыми материалами. Главное, чтобы эти комментарии, которые размещают, в частности, российские боты, были удалены в течение трех суток после решения суда. Удаление будут осуществлять в двух случаях: если есть судебное производство или Нацсовет по телерадиовещанию получил жалобу или принял решение.

"Из-за нашествия российских ботов стало сложнее оперативно отслеживать все комментарии. Такое предложение значительно сократит время и расходы СМИ на судебную волокиту", — уверен Юрчишин.

Закон медиа — объяснение Юрчишина по законопроекту №11321 Фото: Скриншот

На портале Верховной Рады можно увидеть текст законопроекта №11321, в котором предоставляют новые гарантии медийщикам, а также гражданам. В проекте нормативно-правового акта подробно описывают, как должны действовать журналисты, чтобы их не наказали за распространение запрещенной информации или за пересказ лживых заявлений политиков и представителей органов власти.

Закон медиа — фрагмент законопроекта №11321 Фото: Скриншот

Отметим, в апреле Юрчишин начал дискуссию относительно того, нужно ли в Украине запрещать Telegram и Tik Tok. По его мнению, следовало бы, чтобы органы власти меньше использовали программный продукт российского происхождения — то есть Telegram. Относительно Tik Tok он пояснил, что ждет соответствующего решения СНБО, которое должно определить, насколько этот ресурс опасен.

Напоминаем, в марте СМИ рассказали, как в Киеве избили журналиста при попытке зайти в call-центр.