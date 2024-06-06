Не каратимуть за коментарі і рух вночі: у Раді планують розширити права ЗМІ

Журналісти отримають дозвіл переміщуватись вночі лише у випадку, якщо мають акредитацію командування, пояснив нардеп Ярослав Юрчишин. Також у редакцій буде більше часу, щоб видалити протизаконні коментарі.

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Українські парламентарі планують спростити діяльність журналістів, які стараються оперативно розповісти про важливі події війни, але, наприклад, опинились на вулиці під час комендантської години. Крім того, медіа захистять від навали російських ботів. Про деталі законодавчої ініціативи народний депутат і голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин розповів на сторінці Facebook.

Юрчишин повідомив, що зареєстрував законопроєкт №11321, який полегшить життя медійників. Політик навмисно присвятив подання на 6 червня, коли в Україні відзначають День журналіста. Він пояснив, що намагається допомогти працівникам ЗМІ і тим співробітникам редакцій, які працюють поза штатом.

Які зміни пропонує внести Юрчишин та ініціативна група нардепів.

Журналістам буде дозволено переміщуватись вулицями населених пунктів під час комендантської години. Дозвіл можна бути отримати після акредитації у Генштабі ЗСУ, зауважив політик. Позаштатні працівники редакцій, наприклад, так звані "фіксери", отримають такі самі гарантії, які є у штатних співробітників ЗМІ. Медіа не будуть карати за протизаконні коментарі читачів, які з'являються під деякими матеріалами. Головне, щоб ці коментарі, які розміщують, зокрема, російські боти, були видалені протягом трьох діб після ухвали суду. Видалення будуть здійснювати у двох випадках: якщо є судове провадження або Нацрада з телерадіомовлення отримала скаргу або прийняла рішення.

"Через навалу російських ботів стало складніше оперативно відстежувати всі коментарі. Така пропозиція значно скоротить час та витрати ЗМІ на судову тяганину", — впевнений Юрчишин.

Закон медіа - пояснення Юрчишина щодо законопроєкту №11321 Фото: Скриншот

На порталі Верховної Ради можна побачити текст законопроєкту №11321, у якому надають нові гарантії медійникам, а також громадянам. У проєкті нормативно-правового акту детально описують, як мають діяти журналісти, щоб їх не покарали за поширення забороненої інформації або за переказ брехливих заяв політиків та представників органів влади.

Закон медіа - фрагмент законопроєкту №11321 Фото: Скриншот

Зазначимо, у квітні Юрчишин почав дискусію щодо того, чи потрібно в Україні забороняти Telegram та Tik Tok. На його думку, варто було б, щоб органи влади менше використовували програмний продукт російського походження — тобто Telegram. Щодо Tik Tok він пояснив, що чекає відповідного рішення РНБО, яке має визначити, наскільки цей ресурс небезпечний.

Нагадуємо, у березні ЗМІ розповіли, як у Києві побили журналіста при спробі зайти у call-центр.