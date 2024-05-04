Бійка зі стріляниною на подвір'ї ТЦК на Закарпатті: у військкоматі прокоментували (відео)

У Закарпатському ОТЦК підтвердили, що у Виноградові зібрався натовп місцевих та почав "штурмувати" місцевий військкомат. Раніше у поліції інформували, що причиною стала спроба мобілізувати двох ромів.

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У Виноградові у Закарпатській області сталася бійка між працівниками військкомату та місцевими, у місті навіть лунали звуки пострілів. 4 травня інцидент для "Суспільного" прокоментував речник Закарпатського обласного ТЦК Сергій Гудак.

Він підтвердив, що у п’ятницю, 3 травня, стався конфлікт. Його причиною було доправлення військовозобов’язаного до 1 відділу Берегівського районного ТЦК. Українця, ім’я якого не уточнюється, доставили у військкомат для уточнення військово-облікових даних.

"Біля адміністративної будівлі ТЦК та СП зібрався натовп громадян України, які почали вчиняти хуліганські дії й спроби проникнення на територію військового об’єкту. Було викликано Національну поліцію", — пояснив Гудак.

Бійка з працівниками ТЦК на Закарпатті: що вже відомо

У ЗМІ передавали, що ввечері 3 травня у місті Виноградів сталась сутичка між ромами та співробітниками військкомати. Бійка відбувалася на подвір’ї ТЦК, і роми звинувачували військових у викраденні людей.

4 травня інцидент прокоментували у поліції Закарпатської області. У відомстві повідомили, що працівники ТЦК намагались мобілізувати двох представників ромської громади, й інші прийшли їх "визволяти". Приблизно 10 місцевих жителів спробували силою відчинити ворота, і тоді військовослужбовці зробили попереджувальні постріли у повітря — цим пояснюються звуки стрілянини.

У поліції запевнили, що внаслідок бійки ніхто не постраждав. Правоохоронці порушили справу про хуліганство, порушникам загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, депутат Тернопільської облради Ярослав Захарків у 2023 році виїхав за кордон і тепер просить дистанційно позбавити його мандату.