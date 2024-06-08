Подрыв Каховской ГЭС: "Укргидроэнерго" готовит к России иск на €2,5 млрд

Подрыв гидроэлектростанции лишил Украину 35% объема пресной воды, а также возможности обеспечить водой четыре области и Крым. Многие юридические компании согласились защищать в судебном процессе украинскую сторону.

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Госкомпания "Укргидроэнерго" готовит иск против России на €2,5 млрд за ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Сирота в интервью Deutsche Welle.

Указанную сумму сформировали после подсчетов потерь самой станции и всех прибылей. России уже направили уведомление, претензию по уплате. Если за полгода ущерб не возместят, "Укргидроэнерго" подаст иск в Международный арбитражный суд.

Москву, по словам Сироты, проинформировали через европейских друзей. Канцелярия, президент, МИД и все структуры, которые должны получить претензию, ознакомились с ней.

Гендиректор уверен в необходимости восстановления Каховского водохранилища, наибольшего в каскаде Днепра. Украина потеряла 35% пресной воды, без этого объекта не получится обеспечить водой четыре области и Крым.

Кроме этого, потеряно судоходство, возможности по наполнению водохранилища и прудов-охладителей для Запорожской атомной станции. Обмеление колодцев также приведет к засолению почв, рассказывает Сирота.

По его словам, многие юридические компании готовы защищать в судебном процессе Украину. Параллельно руководство пытается привлечь инвестиции от международных доноров на восстановление Каховской станции.

Напомним, еще в сентябре 2022 года Украина узнала о планах РФ взорвать Каховскую ГЭС. Тогда никто не думал, что станцию разрушат полностью.

Подрыв Каховской ГЭС сильно изменил подходы к ведению боевых действий на данном участке. Новообразованные болотистые участки довольно трудно преодолевать.