Підрив Каховської ГЕС: "Укргідроенерго" готує до Росії позов на €2,5 млрд

Підрив гідроелектростанції позбавив Україну 35% обсягу прісної води, а також можливості забезпечити водою чотири області та Крим. Багато юридичних компаній погодилися захищати в судовому процесі українську сторону.

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Держкомпанія "Укргідроенерго" готує позов проти Росії на €2,5 млрд за збитки внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це розповів генеральний директор компанії Ігор Сирота в інтерв'ю Deutsche Welle.

Зазначену суму сформували після підрахунків втрат самої станції та всіх прибутків. Росії вже надіслали повідомлення, претензію щодо сплати. Якщо за півроку збитки не відшкодують, "Укргідроенерго" подасть позов до Міжнародного арбітражного суду.

Москву, за словами Сироти, поінформували через європейських друзів. Канцелярія, президент, МЗС і всі структури, які мають отримати претензію, ознайомилися з нею.

Гендиректор упевнений у необхідності відновлення Каховського водосховища, найбільшого в каскаді Дніпра. Україна втратила 35% прісної води, без цього об'єкта не вийде забезпечити водою чотири області та Крим.

Крім цього, втрачено судноплавство, можливості з наповнення водосховища і ставків-охолоджувачів для Запорізької атомної станції. Обміління колодязів також призведе до засолення ґрунтів, розповідає Сирота.

За його словами, багато юридичних компаній готові захищати в судовому процесі Україну. Паралельно керівництво намагається залучити інвестиції від міжнародних донорів на відновлення Каховської станції.

Нагадаємо, ще у вересні 2022 року Україна дізналася про плани РФ підірвати Каховську ГЕС. Тоді ніхто не думав, що станцію зруйнують повністю.

Підрив Каховської ГЕС сильно змінив підходи до ведення бойових дій на цій ділянці. Новоутворені болотисті ділянки досить важко долати.