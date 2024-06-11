"Дошли до финальной стадии": новые сроки завершения ремонта на "синей" ветке киевского метро

По словам и.о. начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Выговского, работы ведутся круглосуточно, но продлятся минимум все лето. После завершения всех процессов будет тестовый период, а потом полноценное возобновление движения.

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В Киеве с декабря прошлого года проходят ремонтные работы между станциями метро "Демеевская" — "Лыбедская" на "синей" ветке подземки. Исполняющий обязанности начальника метрополитена Виктор Выговский в комментарии "Суспiльному" рассказал, когда они завершатся.

По его словам, работа над полноценным восстановлением движения ведутся круглосуточно и уже в начале осени текущего года станции вновь могут открыться для пассажиров.

"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и взялись за демонтаж последних элементов сооружения тоннеля", — заявил Виктор Выговский.

Уже после этого, продолжает и.о. начальника КП "Киевский метрополитен", начнется монтаж нового монолитного тоннеля. Внутри тоннеля и ближайших участках работы также продолжаются. Его укрепляют по всему периметру.

Сам ремонт точно будет продолжаться в течение всего лета, после чего нужно будет провести тестовые пуски движения поездов. Только после этого начнется полноценное возобновление работы "синей" ветки метро.

"Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени… Основной вопрос был обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить вынесения песка в котлован и доступа воды. Эту работу уже выполнили. Далее, если уже демонтируется тоннель, то остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов", — подытожил Виктор Выговский.

Напомним, 30 мая сообщалось, что в киевском метро произошел дефицит сотрудников из-за мобилизации, поэтому было принято решение увеличить интервал движения поездов. По информации от представителей коммунального предприятия, сейчас есть сотни вакансий, на которые сложно найти специалистов. Быстро заменить мобилизованных сложно, ведь обучение занимает много времени.