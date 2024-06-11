"Дійшли до фінальної стадії": нові терміни завершення ремонту на "синій" гілці київського метро

За словами в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Вигiвського, роботи тривають цілодобово, але триватимуть щонайменше все літо. Після завершення всіх процесів буде тестовий період, а потім повноцінне відновлення руху.

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У Києві з грудня минулого року тривають ремонтні роботи між станціями метро "Деміївська" — "Либідська" на "синій" гілці підземки. Виконувач обов'язків начальника метрополітену Віктор Вигiвський у коментарі "Суспільному" розповів, коли вони завершаться.

За його словами, роботу над повноцінним відновленням руху ведуть цілодобово і вже на початку осені поточного року станції знову можуть відкритися для пасажирів.

"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтовано верхню частину тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", — заявив Віктор Вигiвський.

Уже після цього, продовжує в.о. начальника КП "Київський метрополітен", розпочнеться монтаж нового монолітного тунелю. Усередині тунелю та найближчих ділянках роботи також тривають. Його зміцнюють по всьому периметру.

Сам ремонт точно триватиме протягом усього літа, після чого потрібно буде провести тестові пуски руху поїздів. Лише після цього розпочнеться повноцінне відновлення роботи "синьої" гілки метро.

"Для себе ми дивимося за інтенсивністю виконання, за роботами, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені... Основне питання було забезпечити ефективну роботу в самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води. Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи з монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання шляхів, кабелів і запуск руху поїздів", — підсумував Віктор Вигiвський.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що в київському метро стався дефіцит співробітників через мобілізацію, тому було ухвалено рішення збільшити інтервал руху поїздів. За інформацією від представників комунального підприємства, зараз є сотні вакансій, на які складно знайти фахівців. Швидко замінити мобілізованих складно, адже навчання займає багато часу.