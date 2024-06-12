Не работают службы доставки и транспортный коллапс: последствия мощного ливня в Киеве (фото)

При попытке выбора ресторана или магазина появляется сообщение о том, что из-за большого спроса временно новые заказы не принимаются. В то же время, если удается пройти в следующее меню, то можно заметить значительное повышение цены за доставку.

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В Киеве значительно испортилась погода и со вчерашнего вечера не прекращается ливень. В связи с этим для горожан оказались недоступны некоторые функции. Фокус разобрался, что происходит в столице.

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупреждали о том, что в среду в Киеве объявлен I уровень опасности и ожидаются грозы с ливнем. Гражданам рекомендовали во время непогоды избегать нахождения рядом с большими деревьями, рекламными щитами, а также линиями электропередач.

Дождь не будет прекращаться в течение всего дня, добавили позже представители КГГА и гидрослужбы начали работу в усиленном режиме.

В Киеве из-за сильного ливня перестали работать службы доставки и выросли цены на такси Фото: КГГА В Киеве из-за сильного ливня перестали работать службы доставки и выросли цены на такси Фото: КГГА

"В частности, сейчас дорожники ликвидируют подтопления на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов. Для ликвидации подтоплений гидрослужбы используют мотопомпы и насосные станции. Задействованы 168 работников и 63 единицы спецтехники и спецсредств для очистки ливнеприемной системы", — говорится в сообщении.

Непогода в Киеве 12 июня: какие проблемы проявили себя

Доставка еды

Из-за непогоды горожане столкнулись с рядом проблем, которые касаются как передвижения по Киеву, так и заказа еды. К примеру, в приложение службы доставки Glovo стало недоступным для киевлян. При попытке выбрать магазин или ресторан появляется надпись со следующим содержанием: "К сожалению, из-за большой нагрузки мы сейчас не принимаем новые заказы. Пожалуйста, повторите попытку через несколько минут".

В Киеве из-за сильного ливня перестали работать службы доставки Фото: Фокус

Соответственно, заказать еду или другие товары во время ливня в Киеве — задача не из простых.

В то же время, когда все же удается пройти в следующее меню в Glovo, то можно заметить, что цена за доставку существенно выросла. Представители службы доставки объясняют это тем, что спрос существенно вырос и некоторое время стоимость будет выше.

В Киеве из-за сильного ливня перестали работать службы доставки Фото: Фокус

Связаться со службой поддержки также не получилось, ведь на запрос никто не ответил.

То же самое касается другой службы доставки — Bolt Food. На некоторые рестораны доступен лишь самовывоз из-за высокого спроса, а на другие — также высокая стоимость доставки.

В Киеве из-за сильного ливня перестали работать службы доставки Фото: Фокус

Общественный транспорт

В "Киевпастрансе" сообщили, что из-за непогоды и большого скопления воды троллейбусы и трамваи могут задерживаться на ряде маршрутов. Это можно отследить при помощи Telegram-канала организации.

Такси

Стоимость такси в столице также выросла из-за мощного дождя. За маршрут длиной в 7 километров (15 минут пути), некоторые службы просят 290-330 гривен. При этом не всегда водители доступны, что также связано с большим спросом.

В Киеве из-за ливня выросли цены на такси Фото: Фокус В Киеве из-за ливня выросли цены на такси Фото: Фокус

Электроэнергия

В Украине из-за российских обстрелов серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и уже несколько недель практически ежедневно действуют почасовые отключения.

12 июня они предусмотрены для населения с 15:00 до 23:00. В то же время, из-за непогоды сразу в 237 населенных пунктах отсутствует электричество уже некоторое время, писали в "Укрэнерго". В частности речь идет про Житомирскую, Киевскую, Сумскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области и город Киев.

Напомним, 12 июня сообщалось, что в Украину идет антициклон Yogi, который должен изменить погоду по всей стране. Пока что это на себе могут прочувствовать лишь жители западных регионов, где, как писала синоптик Наталья Диденко, в среду должны быть сухая погода. В то же время, в Киеве помимо дождя и гроз дополнительно могут быть сильные шквалы ветра и град. Также снизится температура воздуха.