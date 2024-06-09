Дожди, грозы, град и ветер: в "Укргидрометцентре" предупредили об опасной погоде 10 июня

В начале рабочей недели в большей части страны будут фиксироваться шквалы ветра 15-20 метров в секунду. Без осадков пройдет день лишь на юго-востоке и в Харьковской области.

Related video

В понедельник, 10 июня в большинстве украинских регионов ожидается влажная погода. Местами ожидаются не только гроза, но град и сильный ветер. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Ночью в западной и северной части страны, а также в Винницкой и Черкасской областях пройдут кратковременные дожди. Днем также ожидаются грозы практически по всей Украине, кроме востока и юго-востока.

"Днем в отдельных районах, град и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди. В юго-восточных и Харьковской областях без осадков", — говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Украинцам рассказали, какой будет погода в начале недели Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха, несмотря на осадки, ожидается комфортной и теплой. Ночью будет от 15 до 20 градусов тепла, а днем в среднем +25…+30°. Теплее всего на юге и востоке — до 33 градусов тепла, а вот на западе ситуация отличается — +12…+17° ночью и +22…+27° днем.

Отдельно в "Укргидрометцентре" предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые будут фиксироваться 10 июня в некоторых регионах. В связи с этим был объявлен I уровень опасности, желтый.

В большей части Украины объявили I уровень опасности 10 июня Фото: Укргидрометцентр

Дело в том, что по всей стране, кроме восточных и юго-восточных областей, в понедельник ожидаются грозы, град, а также ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

Напомним, 1 июня сообщалось, что в июне украинцев ждет аномальная жара до +35. Руководительница отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко утверждает, что прохладного июня не будет, ведь из пяти предыдущих месяцев текущего года четыре месяца оказались теплее нормы.