Дощі, грози, град і вітер: в "Укргідрометцентрі" попередили про небезпечну погоду 10 червня

На початку робочого тижня в більшій частині країни фіксуватимуться шквали вітру 15-20 метрів на секунду. Без опадів мине день лише на південному сході та в Харківській області.

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У понеділок, 10 червня, у більшості українських регіонів очікується волога погода. Подекуди очікуються не лише гроза, а й град та сильний вітер. Про це свідчать дані "Укргідрометцентру".

Вночі в західній і північній частині країни, а також у Вінницькій і Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі. Удень також очікуються грози практично по всій Україні, крім сходу і південного сходу.

"Вдень в окремих районах, град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні дощі. У південно-східних та Харківській областях без опадів", — ідеться в повідомленні "Укргідрометцентру".

Українцям розповіли, якою буде погода на початку тижня Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря, незважаючи на опади, очікується комфортною і теплою. Вночі буде від 15 до 20 градусів тепла, а вдень у середньому +25...+30°. Найтепліше на півдні та сході — до 33 градусів тепла, а ось на заході ситуація інакша — +12...+17° вночі та +22...+27° вдень.

Окремо в "Укргідрометцентрі" попередили українців про небезпечні метеорологічні явища, які фіксуватимуться 10 червня в деяких регіонах. У зв'язку з цим було оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

У більшій частині України оголосили I рівень небезпеки 10 червня Фото: Укргідрометцентр

Річ у тім, що по всій країні, окрім східних і південно-східних областей, у понеділок очікують грози, град, а також вітер зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що в червні на українців чекає аномальна спека до +35. Керівниця відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Тетяна Адаменко стверджує, що прохолодного червня не буде, адже з п'яти попередніх місяців поточного року чотири місяці виявилися теплішими за норму.