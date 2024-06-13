Сутки ждали указания за $2 тыс: пограничники поймали сразу 13 уклонистов

Мужчины скрывались в зарослях в пограничном лесу. Все дела в отношении фигурантов уже направили в суд.

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Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали группу из 13 мужчин в лесу недалеко от государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Путешественники из разных регионов страны воспользовались услугами дельцов, которые через один из мессенджеров интернет-сети предоставляли им указания по маршруту движения к границе. Цена такой услуги составляла по 2 тыс. долларов США с каждого", — говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что последнюю инструкцию уклонисты ожидали почти сутки, скрываясь все это время в чащах.

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За попытку незаконного пересечения границы составлены протоколы об административном правонарушении.

Дела в отношении всех фигурантов направлены в суд.

Напомним, 12 июня спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты хоть и продолжают попытки наступления в Харьковской области, но у них недостаточно сил для того, чтобы добиться стратегических целей на этом направлении.

10 июня на севере Харьковщины бойцы ГПСУ взяли в плен оккупанта, который получил ранения во время штурма Волчанска.