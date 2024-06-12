У РФ нет сил для успехов на Харьковщине, но могут быть провокации в других регионах, — ГПСУ

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, если говорить об участке границы с Беларусью, то там ситуация под контролем и скопления оккупантов нет. На Харьковском направлении активности продолжаются, но без результатов для противника.

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Российские оккупанты хоть и продолжают попытки наступления в Харьковской области, но у них недостаточно сил для того, чтобы добиться стратегических целей на этом направлении. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко во время брифинга в "Медіацентр Україна – Укрінформ".

По его словам, если говорить о ситуации возле границы с Беларусью, то там все под контролем. По ту сторону границы не фиксируется достаточного количества сил противника, которые позволили бы вновь пойти в наступление с этого направления. В то же время, необходимо быть готовыми к любым провокациям.

Отдельно представитель ГПСУ рассказал о ситуации в Харьковской области. Там противник продолжает попытки наступления, чтобы продвинуться вглубь украинской территории.

"То, что фиксируется сейчас на этих направлениях, свидетельствует о том, что у РФ нет достаточно сил, чтобы они могли достичь своих стратегических целей. Силы обороны отражают атаки и наносят поражения для того чтобы россияне не смогли реализовать свои планы. Понимая коварство РФ и ее желание растянуть силы обороны, должны быть готовы к подобным действиям и на других участках. В частности, в пределах не только Харьковской области, а также Сумской", — заявил Андрей Демченко.

В Сумской области россияне продолжают обстреливать пограничные населенные пункты, однако фиксируется значительное уменьшение попыток проникновения вражеских ДРГ.

Напомним, 11 июня сообщалось, что в Харьковской области ВС РФ хотят вернуть потерянные позиции. Военнослужащий Олесь Маляревич заявил, что россияне пытаются закрепиться и подтягивают резервы, чтобы удержать захваченные территории. Враг подтянул в район Волчанска мотострелковый полк.