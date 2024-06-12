У РФ немає сил для успіхів на Харківщині, але можуть бути провокації в інших регіонах, — ДПСУ

За словами спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка, якщо говорити про ділянку кордону з Білоруссю, то там ситуація під контролем і скупчення окупантів немає. На Харківському напрямку активності тривають, але без результатів для противника.

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Російські окупанти хоч і продовжують спроби наступу в Харківській області, але у них недостатньо сил для того, щоб домогтися стратегічних цілей на цьому напрямку. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко під час брифінгу в "Медіацентр Україна — Укрінформ".

За його словами, якщо говорити про ситуацію біля кордону з Білоруссю, то там усе під контролем. По той бік кордону не фіксується достатньої кількості сил противника, які дали б змогу знову піти в наступ із цього напрямку. Водночас, необхідно бути готовими до будь-яких провокацій.

Окремо представник ДПСУ розповів про ситуацію в Харківській області. Там противник продовжує спроби наступу, щоб просунутися вглиб української території.

"Те, що фіксується зараз на цих напрямках, свідчить про те, що у РФ немає достатньо сил, щоб вони могли досягти своїх стратегічних цілей. Сили оборони відбивають атаки і завдають поразок для того, щоб росіяни не змогли реалізувати свої плани. Розуміючи підступність РФ та її бажання розтягнути сили оборони, маємо бути готовими до подібних дій і на інших ділянках. Зокрема, в межах не тільки Харківської області, а також Сумської", — заявив Андрій Демченко.

У Сумській області росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти, проте фіксується значне зменшення спроб проникнення ворожих ДРГ.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялося, що в Харківській області ЗС РФ хочуть повернути втрачені позиції. Військовослужбовець Олесь Маляревич заявив, що росіяни намагаються закріпитися і підтягують резерви, щоб утримати захоплені території. Ворог підтягнув у район Вовчанська мотострілецький полк.