Підтягнули 4 батальйони: у Харківській області ЗС РФ хочуть повернути втрачені позиції, — ЗСУ

Військовослужбовець Олесь Маляревич заявив, що росіяни намагаються закріпитися і підтягують резерви, щоб утримати захоплені території. Ворог підтягнув у район Вовчанська мотострілецький полк.

Related video

Російські окупанти намагаються тиснути, щоб повернути втрачені території в Харківській області. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

За його словами, протягом травня ситуація в Харківській області була стабілізована. 92-га бригада перебуває там на позиціях з першого дня повторної спроби росіян окупувати область.

"Останні кілька днів Сили оборони здійснювали ударно-штурмові дії, щоб поліпшити стан і становище. Було повернуто невелику частину територій, йдеться про район біля населеного пункту Глибоке", — сказав він.

За словами Маляревича, росіяни намагаються закріпитися і підтягують резерви, щоб утримати захоплені території.

"Тобто зараз питання стоїть так, що росіяни вже планують утримати ці території, а не захопити інші", — зазначив він.

Військовослужбовець також заявив, що ворог підтягнув у район Вовчанська мотострілецький полк.

"Це майже 4 батальйони, щоб відновити втрачені позиції. Зараз росіяни намагаються це робити, штурмуючи Вовчанськ, — сказав він.

За словами Маляревича, по всій ділянці фронту тривають безперервні бої цілодобово. Росіяни намагаються тиснути, щоб повернути втрачені території.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знайшли новий спосіб боротьби із сотнями дронів "Орлан-10". За словами журналістів, зараз екіпажі українських МіГів зайняті боротьбою з російськими ППО і військами. Перехопленням же неозброєних розвідувальних дронів можуть зайнятися набагато менш досконалі літаки.