Некоторые украинцы получат 900 гривен на приобретение книг: о ком речь

Нардеп Евгения Кравчук отметила, что уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Дії" на сумму 908 грн на приобретение книг в различных форматах.

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Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об уточнении деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлении государственной помощи на приобретение книг. Об этом идет речь в проекте закона №11251.

Документ предусматривает, что помощь предоставляется: в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста; при рождении ребенка — одному из родителей или других законных представителей в течение года со дня рождения ребенка.

"Таким образом, уже в этом году украинцы, которым с 1 января 2024 года исполнилось 18 лет, получат сертификат в "Дії" на сумму 908 грн на электронные / бумажные / аудиальные / для лиц с нарушением зрения книги", — так высказалась об инициативе главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

"Издательства, по предварительным подсчетам, смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 — 2 млн экземпляров", — добавила она.

Также этот закон предусматривает порядок предоставления субсидий. Государственная субсидия предоставляется в размере арендной платы, уплаченной за квартал, при этом размер государственной субсидии не может превышать: 20 процентов общей стоимости книгоиздательской продукции, которую реализует распространитель книгоиздательской продукции через специализированный магазин для торговли книгами, размещенный в объекте аренды.

В июле 2023 года в Верховной Раде обнародовали инициативу, которая заключается в возможности сокращения срока заключения для читающих лиц. Эта идея стала основой законопроекта №9477.

Кроме того, исследователи узнали, какое влияние на когнитивные способности оказывает чтение художественных произведений. Также эксперты выяснили потенциальные преимущества этой практики перед другими видами досуга или образовательной деятельности.